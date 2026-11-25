Фото: Кадр из х/ф «Дюна: Часть третья». реж.: Дени Вильнев, 2026 г.

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Мировая премьера картины запланирована на декабрь 2026 года.

Пол Атрейдес больше не изгнанник, а император, которому теперь угрожают бывшие союзники, заговорщики и собственная власть. В новой части фантастической саги на кону окажется не только трон, но и жизнь близких ему людей. Новые эксклюзивные кадры фильма «Дюна. Часть третья» опубликовал IGN Movies. В ролике появились Тимоти Шаламе, Зендея и Роберт Паттинсон, которому досталась роль одного из главных противников императора. Зрителям также показали повзрослевших детей Пола Атрейдеса и Чани.

Третья часть станет заключительной в кинотрилогии режиссера Дени Вильнева. На этот раз зрителей ждет не столько история завоевания Арракиса, сколько последствия победы, которая обернулась для главного героя настоящей ловушкой.

Чем удивит продолжение культовой фантастической саги, кто пополнит звездный актерский состав и почему императору Полу Атрейдесу придется столкнуться с самыми опасными врагами, разбирался 5-tv.ru.

Император против собственной империи

Кадр из х/ф «Дюна: Часть третья». реж.: Дени Вильнев, 2026 г.

После событий предыдущей картины прошло почти 20 лет. Пол Атрейдес, которого вновь сыграл Тимоти Шаламе, успел завоевать власть над известной Вселенной и занять императорский трон. Но вместо долгожданного спокойствия его ждет новый виток борьбы.

Священная война, развязанная во имя Пола, изменила судьбу множества миров. Императору приходится отвечать за последствия собственных решений, а его положение становится все более шатким. Вокруг трона формируется заговор, в котором оказываются замешаны люди из ближайшего окружения правителя.

Особое место в этой истории займет Чани в исполнении Зендеи. Отношения с Полом становятся все сложнее, а сама девушка оказывается в центре загадочного политического противостояния. Теперь вопрос не только в том, сможет ли Атрейдес сохранить империю, но и в том, кому из близких он еще может доверять.

В основу сценария лег роман Фрэнка Герберта «Мессия Дюны», опубликованный в 1969 году. В книге писатель показал обратную сторону возвышения главного героя: человек, которого миллионы считали спасителем, постепенно превращается в пленника собственной власти, пророчеств и созданного им культа.

Если первая часть знакомила зрителей с миром Арракиса, а вторая была посвящена борьбе за власть и масштабному военному противостоянию, то продолжение сделает акцент на политических интригах, предательстве и цене императорского величия. Сам Вильнев описывал новую картину как более напряженную историю с элементами триллера.

Роберт Паттинсон готовит заговор против Тимоти Шаламе

Кадр из х/ф «Дюна: Часть третья». реж.: Дени Вильнев, 2026 г.

Одним из главных новых лиц третьей части станет Роберт Паттинсон. Актер исполнит роль Сцитале — загадочного представителя Бене Тлейлаксу, организации, известной своими генетическими экспериментами.

В мире «Дюны» представители этого сообщества способны создавать биологические копии людей и изменять человеческую внешность. Сцитале — не просто очередной противник Пола, а участник сложной игры, в которой обман и подмена личности становятся оружием не менее опасным, чем армия.

Появление Паттинсона добавляет истории еще одну интригу. Зрителям предстоит увидеть противостояние двух актеров, которые в последние годы стали одними из самых узнаваемых звезд мирового кино. И если Шаламе вновь предстоит примерить корону императора, то его экранному противнику — попытаться разрушить созданную им систему.

Аня Тейлор-Джой также вернется к роли Али Атрейдес — сестры Пола. В предыдущем фильме зрители увидели ее лишь в нескольких сценах, а теперь персонажу предстоит более заметное участие в событиях.

Еще одно важное возвращение связано с Джейсоном Момоа. Актер вновь появится во вселенной «Дюны», но не в привычном образе Дункана Айдахо. На этот раз он сыграет Хейта — персонажа, созданного на основе генетического материала погибшего воина. Его появление станет одной из наиболее загадочных сюжетных линий продолжения.

В актерском составе также заявлены Флоренс Пью, Ребекка Фергюсон, Хавьер Бардем, Джош Бролин, Шарлотта Рэмплинг и Исаак де Банколе. Таким образом, Вильнев вновь собрал на одной площадке звезд предыдущих частей и актеров, которые впервые появятся в этой киновселенной.

Дети Пола и Чани уже выросли

Кадр из х/ф «Дюна: Часть третья». реж.: Дени Вильнев, 2026 г.

Отдельное внимание в новых кадрах привлекли наследники главного героя. В третьей части зрители наконец увидят повзрослевших детей Пола и Чани — Лето II и Ганиму Атрейдес.

Роль Лето II исполнил Накоа-Вулф Момоа, сын Джейсона Момоа. Его экранную сестру Ганиму сыграла Айда Брук.

Появление детей — важная деталь для развития истории. В романе «Мессия Дюны» и последующих произведениях Фрэнка Герберта судьба наследников Атрейдеса становится одной из центральных тем. Теперь же зрителям предстоит увидеть, как режиссер перенесет эти события на экран и какое место отведет детям императора в собственной версии истории.

Для Накоа-Вулфа Момоа участие в столь масштабном проекте стало заметным шагом в актерской карьере. Примечательно и то, что он сыграл сына экранного персонажа своего настоящего отца.

Дени Вильнев готовит финал собственной трилогии

Кадр из х/ф «Дюна: Часть третья». реж.: Дени Вильнев, 2026 г.

Съемки третьей части стартовали летом 2025 года. Работа проходила в Венгрии и пустыне Лива в Абу-Даби. Создатели вновь использовали масштабные природные локации, чтобы передать суровую атмосферу Арракиса.

Дени Вильнев не только занял режиссерское кресло, но и участвовал в написании сценария вместе с Брайаном К. Воном — известным автором комиксов. За музыкальное сопровождение вновь отвечает Ханс Циммер, работавший над предыдущими фильмами саги.

Визуальная составляющая тоже обещает стать одной из главных особенностей картины. Для съемок использовали пленочные камеры большого формата, а отдельные эпизоды создавали специально для показов на экранах IMAX.

Для Вильнева эта картина станет заключительной частью истории Пола Атрейдеса. При этом режиссер завершает именно собственную кинотрилогию, а не обязательно ставит точку во всей киновселенной «Дюны».

Мировой прокат начнется 16 декабря 2026 года.

Судя по новым кадрам, финал истории Пола Атрейдеса будет совсем не похож на триумфальное завершение его пути. Человек, которого когда-то провозгласили спасителем, теперь вынужден бороться с последствиями собственной победы. И, возможно, самым страшным противником императора окажется не тот, кто претендует на его трон, а тот мир, который он сам создал.

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