Лукашенко: Зеленский мог бы приехать в Москву под гарантии безопасности

Фото: Reuters/Valentyn Ogirenko

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Правда, глава киевского режима вряд ли решится на такой шаг.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко лично готов привезти главу киевского режима Владимира Зеленского на переговоры в Москву. Об этом он заявил в интервью французскому журналу Le Point, кадры которого опубликовал Telegram-канал «Пул Первого».

«Вот мы с Володей Зеленским могли бы сесть и прилететь в Москву. Понимаете, вот вдвоем я как гарант его безопасности и прочее <…>», — сказал Александр Лукашенко в разговоре с журналистом.

Он заявил о готовности в любой момент вылететь в Москву на переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Однако в ходе беседы с Александром Лукашенко журналист усомнился, что Владимир Зеленский действительно решится на такой шаг.

Эту точку зрения косвенно поддержал и президент Белоруссии. Он призвал украинское руководство задуматься о последствиях затягивания вооруженного конфликта с Россией. По мнению белорусского лидера, отказ от прямых переговоров с Владимиром Путиным лишь препятствует урегулированию кризиса и прекращению боевых действий.

Александр Лукашенко не раз говорил о намерении поспособствовать урегулированию конфликта на Украине. Ранее Владимир Путин поблагодарил его за содействие в организации гуманитарных обменов с Киевом.

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