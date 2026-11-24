Два подростка вышли из школы-интерната и исчезли в Республике Тыве

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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12-летних мальчиков ищут волонтеры и полиция.

Два 12-летних мальчика самовольно покинули школу-интернат и пропали. Об этом сообщила пресс-служба УМДВ по Республике Тыва.

По информации правоохранителей, дети самовольно покинули школу-интернат около 14:00 24 ноября. О том, куда они направились, неизвестно. Мальчиков ищет и полиция, и волонтеры.

Фото: Telegram/МВД по Республике Тыва / mvdtuva

Согласно ориентировкам, один из пропавших подростков, Марат, был одет в черную куртку, черную шапку и коричневые зимние сапоги. На втором мальчике, Идам-Сюрюне, были темно-зеленая зимняя куртка, черная шапка и сапоги. МВД по Республике Тыва также опубликовало фотографии детей.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении пропавших, просят сообщить об этом в полицию.

Ранее в Чите объявили в розыск 39-летнюю женщину и ее четырехлетнюю дочь. Они пропали еще 4 ноября. По имеющейся информации, Анастасия Чубарова вместе с маленькой Алиной вышла из дома в 9-м микрорайоне города, после чего связь с ними оборвалась.

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