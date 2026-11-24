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Подозреваемый по делу не может покидать территорию Магальянеса, где случилось смертельное ДТП.

Следствие по гибели основателей российской сети зоомагазинов «Четыре лапы» в Чили продлится 90 дней. Об этом сообщили в прокуратуре южноамериканской страны.

Андрей и Марина Цыпины погибли в результате ДТП 21 ноября. Авария произошла на трассе между Пунта-Аренасом и Пуэрто-Наталесом. По предварительным данным, водитель туристического автобуса уснул во время движения, в результате чего транспорт выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком.

Подозреваемый по делу получил запрет на выезд из региона. Мужчина не может покидать территорию Магальянеса. Помимо этого, он должен будет находиться дома в ночное время в соответствии с установленными ограничениями.

Как отметила пресс-служба чилийской прокуратуры, обвинение также предъявлено водителю грузовика. Уточняется, что в его крови были обнаружены следы наркотических веществ. Расследование продолжается.

О ДТП с микроавтобусом в Чили стало известно 22 ноября. Погибшими россиянами оказались Андрей и Марина Цыпины, находившиеся в микроавтобусе, следовавшем в направлении города Пуэрто-Наталес. Кроме основателей сети «Четыре лапы», в аварии пострадали еще пять человек. Они выжили.

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