Фото: www.globallookpress.com/Nikolay Gyngazov

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Девушка до последнего боролась за жизнь.

Тридцатилетняя врач из Санкт-Петербурга умерла на Бали, выпив бокал вина. Об этом сообщили близкие погибшей, которые организовали сбор на ее похороны.

На отдых погибшая — лор-хирург, одна из организаторов лесного фестиваля Solar Systo Анастасия Соболевская — улетела несколько недель назад. Находясь на Бали, врач получила отравление. По словам близкой подруги Анастасии, девушка купила алкоголь в местном магазине.

Ее состояние резко ухудшилось на следующий день после выпитого спиртного. Анастасию доставили в больницу. Врачи обнаружили опасное закисление крови.

«В больнице Настя потеряла сознание, произошла остановка сердца, ее реанимировали», — поделилась подруга петербурженки.

Вскоре у лор-хирурга еще дважды останавливалось сердце. Анастасия умерла 24 ноября. По мнению близких погибшей, виноват низкий уровень медицины на Бали.

В России у Соболевской остались пожилые родители и сестра-инвалид. Тело Анастасии планируют кремировать и развеять ее прах над океаном.

Это уже не первый похожий случай, произошедший на Бали. Менее полугода назад точно при таких же обстоятельствах умерла 50-летняя жительница Сочи Анна. На отдых женщина отправилась вместе со своим возлюбленным. Анна купила в местном магазине вина и выпила его. На утро ее состояние резко ухудшилось. Вскоре она скончалась.

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