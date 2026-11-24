Путин предупредил Киев об ответе после продолжения атак на российские НПЗ

Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Бобылев; 5-tv.ru

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В Татарстане после атаки беспилотников получили повреждения нефтяные резервуары, а Новошахтинский НПЗ приостановил работу после ракетного удара.

Киев проигнорировал даже прямую просьбу президента США Дональда Трампа воздержаться от ударов по российским нефтеперерабатывающим предприятиям. Об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании комиссии по вопросам развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности.

Глава государства отметил, что украинские формирования продолжают наносить удары по российским перерабатывающим мощностям, несмотря на позицию Вашингтона.

«Мы видим, что киевский режим не прекращает атак на наши перерабатывающие мощности, кстати, несмотря на призыв и прямую просьбу президента США не делать этого, воздержаться от этих атак. Но киевские власти не слушают таких советов. Все продолжается как ни в чем не бывало», — подчеркнул Путин.

Президент также заявил, что Москва будет вынуждена отвечать на подобные действия. Кроме того, он указал на необходимость усилить защиту российских объектов топливно-энергетического комплекса.

В последнее время атаки ВСУ затронули несколько объектов нефтяной инфраструктуры. В частности, крупнейший нефтеперерабатывающий завод на юге России — Новошахтинский завод нефтепродуктов — приостановил работу после ракетного удара.

Кроме того, 23 ноября в Татарстане в результате атаки украинских беспилотников получили повреждения резервуары для хранения нефти. Ранее Дональд Трамп назвал удары ВСУ по российским НПЗ безобразием и призвал Киев прекратить их в одностороннем порядке.

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