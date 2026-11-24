Российские военные усилили удары по энергетике и логистике ВСУ
Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев
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ВС РФ атаковали три электроподстанции ВСУ и сухогруз в акватории Черного моря.
Российские военнослужащие с помощью беспилотников нанесли удары по трем электростанциям ВСУ напряжением 110 кВ. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ в мессенджере МАКС.
«Сегодня днем Вооруженными Силами Российской Федерации нанесены удары беспилотными летательными аппаратами по объектам энергетики, а также морским судам, задействованным в интересах ВСУ», — говорится в публикации ведомства.
В Минобороны РФ уточнили, что ВС РФ нанесли удары по объектам в городе Винница, а также в населенных пунктах Оболонье Черниговской области и Ракитное Ровенской области.
Помимо этого, 24 ноября армия России поразила в Черном море судно типа «сухогруз», который доставлял грузы двойного назначения киевским боевикам.
Днем ранее ВС РФ нанесли удары по электроподстанции напряжением 330 кВ в Днепропетровске. Эта цель была также поражена при помощи БПЛА. Еще удары пришлись по железнодорожной логистике ВСУ. В Днепропетровской области российские военнослужащие, по данным Минобороныв РФ, поразили два локомотива, задействованных в транспортировке военной техники.
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