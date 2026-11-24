Россия расширит поставки нефти и газа на Восток после отказа Европы от энергоносителей

Фото: © РИА Новости/Вячеслав Прокофьев

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Россия намерена наращивать поставки энергоресурсов в Азиатско-Тихоокеанский регион.

Россия намерена расширять географию поставок нефти и газа и укреплять транспортную инфраструктуру на востоке страны.

Отказ европейских стран от российских энергоносителей приведет к сокращению поставок и новым экономическим трудностям для них. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании по развитию топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности.

«Нефти и газа из России у них будет меньше, а проблем больше», — прокомментировал глава государства решение европейцев отказаться от российских энергоресурсов.

При этом Путин подчеркнул, что, несмотря на сложную геополитическую обстановку, российские компании сохраняют ведущие позиции на мировых энергетических рынках.

Одной из главных задач внутри страны президент назвал обеспечение стабильных поставок топлива. По его словам, Россия уже приняла меры для защиты внутреннего рынка, ограничив экспорт бензина, керосина и дизельного топлива.

Отдельно глава государства обратил внимание на необходимость усилить защиту объектов топливно-энергетического комплекса. Он также заявил, что эскалация, начатая Киевом в начале июня, не способна нанести России критический ущерб.

Еще одним приоритетом Путин назвал расширение рынков сбыта российских энергоресурсов. В частности, на фоне растущего спроса на энергоносители в странах Азиатско-Тихоокеанского региона необходимо увеличивать пропускные возможности транспортной инфраструктуры Сибири и Дальнего Востока.

Президент также отметил перспективы развития Трансарктического транспортного коридора. По его словам, этот маршрут позволяет сократить сроки доставки грузов в полтора-два раза и существенно снизить логистические расходы.

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