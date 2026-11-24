Школы и больницы могут заставить экономить на воде и электричестве

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Правительство концептуально поддержало инициативу, но в законопроекте пока не определены источники финансирования центров и правила расчета лимитов.

В российских школах, больницах и детских садах могут появиться новые правила расходования электричества и воды. Сенаторы предложили создать в каждом регионе специальные центры, которые будут контролировать потребление коммунальных ресурсов и корректировать годовые лимиты для бюджетных учреждений.

Подробнее о том, зачем школам и больницам могут ограничить потребление ресурсов, как собираются контролировать расходы и почему новая инициатива вызвала вопросы, читайте в новом материале «Известий».

Зачем школам и больницам хотят установить лимиты

В России предложили создать единую систему контроля за потреблением электроэнергии и воды в государственных и муниципальных учреждениях. Речь идет о региональных центрах энергосбережения, которые должны появиться во всех субъектах страны. Им хотят передать полномочия по корректировке годовых лимитов потребления ресурсов для главных распорядителей и получателей бюджетных средств.

Под действие новых правил могут попасть школы, больницы, детские сады, библиотеки и другие организации, финансируемые из бюджета. Инициативу разработали сенаторы комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов, Юрий Федоров и Михаил Борщев. Законопроект внесен в Госдуму под номером 3373-9.

Авторы документа считают, что создание региональных центров поможет эффективнее использовать коммунальные ресурсы и уменьшить расходы бюджетных учреждений. По их мнению, действующая система не позволяет регионам в полной мере координировать работу по энергосбережению и контролировать выполнение соответствующих мероприятий.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что технологии, позволяющие сокращать потребление ресурсов, пока внедряются недостаточно активно. Одна из причин — отсутствие единого подхода к организации этой работы на региональном уровне.

При этом речь идет не только о контроле за показаниями счетчиков. Предполагается, что новые структуры будут участвовать в реализации региональной политики энергосбережения, следить за показателями энергоэффективности и проверять достоверность соответствующих данных.

Почему в регионах хотят создать новые центры

Необходимость появления таких организаций авторы инициативы объясняют существующими различиями между регионами. Согласно пояснительной записке, центры энергосбережения уже работают в 51 субъекте России. Однако их правовой статус, полномочия и функции отличаются.

В результате в одних регионах подобные структуры могут выполнять определенный круг задач, а в других их деятельность организована иначе. Сенаторы предлагают закрепить единый подход на федеральном уровне, чтобы региональные центры получили понятный статус и общие направления работы.

Законопроект предусматривает, что такие организации будут создавать по решению высших исполнительных органов власти субъектов. Они должны стать участниками региональной системы управления энергопотреблением.

В частности, центрам предполагается поручить координацию и контроль за выполнением требований в сфере энергосбережения государственными и муниципальными учреждениями. Еще одно направление — мониторинг показателей энергоэффективности и проверка данных о потреблении ресурсов.

Отдельное внимание уделяется годовым лимитам. Именно их корректировка должна стать одним из инструментов воздействия на бюджетные организации. При этом в инициативе пока не раскрыто, по каким конкретно критериям будут рассчитывать допустимые объемы потребления электричества и воды для разных типов учреждений.

Для больницы, школы и библиотеки потребности в коммунальных ресурсах отличаются. Поэтому вопрос о том, насколько универсальными окажутся новые нормативы, остается одним из ключевых.

Правительство поддержало идею, но потребовало доработки

Кабинет министров концептуально поддержал законопроект. Однако в заключении правительства указано, что документ нуждается в уточнениях.

В частности, необходимо определить критерии создания региональных центров, конкретизировать их полномочия и установить правовые последствия принимаемых ими решений. Отдельные положения требуют согласования с уже действующими нормами законодательства об энергосбережении.

Замечания возникли и к предлагаемому механизму финансирования. Согласно законопроекту, новые структуры предполагается содержать за счет экономии бюджетных средств, которая будет достигнута благодаря сокращению потребления ресурсов.

Однако здесь возникает юридическая проблема. По действующему законодательству экономия, полученная в результате снижения потребления электроэнергии, остается у энергокомпаний. Поэтому предложенный механизм не дает однозначного ответа на вопрос, откуда именно возьмутся деньги на содержание центров.

Аналогичные замечания изложила и Счетная палата. Получается, что авторы инициативы рассчитывают финансировать новые организации за счет сэкономленных средств, но сам порядок получения и распределения такой экономии пока требует дополнительной проработки.

Без решения этого вопроса остается неопределенным и финансовое обеспечение всей системы. Если центры появятся во всех регионах, необходимо будет определить, кто возьмет на себя расходы на их работу и каким образом они будут покрываться.

Когда законопроект рассмотрят в Госдуме

Ответственным за рассмотрение инициативы назначен комитет Госдумы по энергетике. Его заседание, на котором планируется обсудить документ, должно состояться 25 ноября.

Уже в декабре законопроект предполагается вынести на рассмотрение нижней палаты парламента в первом чтении. Это означает, что документу еще предстоит пройти законодательную процедуру, а его положения могут измениться с учетом замечаний и предложений.

«Известия» направили запросы сенаторам — авторам инициативы, в комитет Госдумы по энергетике, Минэнерго и администрации регионов.

В администрации Ленинградской области сообщили, что поддерживают концепцию законопроекта. Региональные власти намерены направить свой отзыв в Госдуму в установленном порядке.

В пресс-службе губернатора Нижегородской области, напротив, заявили, что документ пока не поступал в региональное министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства.

Помогут ли новые центры экономить электричество и воду

Мнения специалистов о целесообразности инициативы разделились. Одни считают, что централизованный контроль позволит рациональнее расходовать ресурсы и уменьшить коммунальные платежи. Другие сомневаются, что для этого необходимо создавать дополнительные организации.

Независимый эксперт по энергетике Кирилл Родионов в беседе с «Известиями» отметил, что предложенная система может помочь бюджетным учреждениям и компаниям государственного сектора эффективнее использовать ресурсы. В перспективе это позволит сократить затраты на коммунальные услуги.

Однако для достижения такого результата недостаточно просто установить лимиты. Необходимо, чтобы у учреждений была возможность внедрять технологии, позволяющие действительно уменьшить потребление электричества и воды.

Дополнительные вопросы возникают и к организации работы самих центров. Доцент Финансового университета при Правительстве РФ Петр Щербаченко считает, что результат будет зависеть от объема полномочий новых структур и наличия квалифицированных специалистов.

Если у сотрудников не будет необходимых компетенций, а полномочия центров окажутся ограниченными, эффективность всей системы может быть невысокой.

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков, в свою очередь, сомневается в необходимости создания новых контролирующих организаций. Он обращает внимание, что за состоянием электроэнергетического рынка уже следят профильные структуры. Среди них — Системный оператор Единой энергетической системы и Федеральная антимонопольная служба.

Почему лимиты могут вызвать вопросы у социальных учреждений

Еще одна проблема заключается в том, что пока не определен сам порядок установления нормативов. Неясно, будут ли лимиты одинаковыми для всех организаций одного типа или их станут рассчитывать индивидуально.

Например, потребление воды и электричества в больнице зависит от характера ее работы, количества пациентов и особенностей используемого оборудования. У школ и детских садов тоже есть собственные потребности, которые могут меняться в течение года.

Игорь Юшков обращает внимание на отсутствие ясности в вопросе о том, насколько обязательными станут устанавливаемые показатели. Пока не определено, смогут ли учреждения самостоятельно корректировать объемы потребления с учетом своих потребностей или будут обязаны строго придерживаться утвержденных значений.

Эксперт также указывает на финансовую сторону инициативы. Предполагается, что деньги, сэкономленные благодаря снижению потребления ресурсов, будут направлять на содержание новых центров. Поэтому реальная выгода для бюджета может оказаться не такой очевидной, как рассчитывают авторы законопроекта.

Хватит ли в России технологий для энергосбережения

Еще один вопрос касается технических возможностей бюджетных организаций. Для сокращения потребления ресурсов необходимы соответствующее оборудование и технологии, которые позволят расходовать электричество и воду эффективнее.

Кирилл Родионов обращает внимание на нехватку отечественных решений в этой области. По его оценке, на российском рынке пока недостаточно оборудования, позволяющего реализовывать подобные меры.

Поэтому эксперт считает необходимым создать условия для закупки таких технологий за рубежом. Без технического оснащения учреждениям будет сложнее добиваться реального сокращения расходов.

Игорь Юшков предлагает обратить внимание и на более широкую проблему энергетической отрасли. По его мнению, для решения вопросов энергодефицита и повышения энергоэффективности в первую очередь необходимо строить новые генерирующие мощности.

Он считает, что сокращение потребления ресурсов не должно становиться основным способом решения проблем, особенно когда речь идет о социально значимых объектах — больницах и школах.

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