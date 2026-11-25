Фото: 5-tv.ru

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Одни воплощают детскую мечту об Ариэль, другие хотят привести себя в форму.

Почти четыре тысячи рублей за час в бассейне, ноги, скованные моноластой, и яркий хвост вместо привычного купальника. В Москве набирает популярность необычное увлечение — русалочье плавание. Женщины приходят на тренировки, чтобы научиться нырять, выполнять подводные трюки и хотя бы ненадолго окунуться в сказочный мир.

Но за волшебной картинкой скрывается вполне серьезная физическая нагрузка. Да и психологические вопросы возникают не только у тех, кто впервые надевает хвост. Почему взрослым женщинам так хочется примерить образ сказочной героини? Может ли такое увлечение стать способом убежать от реальности? И насколько безопасно новичку плавать с соединенными ногами? Об этом 5-tv.ru поговорил с психологом Юлией Карандиной.

Не просто костюм: как русалочье плавание превратилось в новое увлечение

Русалочье плавание, или мермейдинг (от английского mermaid — «русалка»), — относительно необычное направление водного спорта, в котором эстетика сказочного образа соединяется с элементами синхронного плавания и фридайвинга.

Главная особенность — специальный хвост с моноластой. В него помещают обе ноги, которые оказываются соединены между собой. Чтобы двигаться вперед, недостаточно просто работать стопами, как при обычном плавании. Необходимо освоить волнообразные движения всем телом: от корпуса и живота до бедер и ступней. Именно так в воде появляется характерное движение русалочьего хвоста.

При этом занятие не ограничивается красивым появлением под водой. Участницам предстоит научиться правильно держать дыхание, ориентироваться в пространстве, погружаться на глубину и выполнять различные элементы. Среди них — перевороты, вращения, плавные развороты и эффектные движения хвостом.

Для многих женщин первое знакомство с этим направлением начинается с детской мечты. Кто-то с удовольствием пересматривал диснеевскую «Русалочку», кто-то рос на сериале «H2O: Просто добавь воды», а кто-то просто представлял, каково это — однажды оказаться под водой с настоящим хвостом.

Теперь для исполнения такого желания не нужно ждать волшебства — достаточно записаться в специализированную школу.

От детской мечты до взрослого хобби

Интерес к русалочьему плаванию во многом строится на возможности ненадолго выйти за пределы привычной повседневности. Взрослая женщина, которая обычно совмещает работу, семью, бытовые заботы и десятки обязательств, вдруг оказывается в совершенно другой роли.

И это не обязательно попытка сбежать от проблем. Иногда человеку просто хочется заняться чем-то необычным, почувствовать себя красивым, попробовать непривычные движения и получить новые эмоции.

Психолог Юлия Карандина считает, что для взрослых женщин такое увлечение может стать способом принятия себя и самовыражения.

«Для женщин-взрослых это такое принятие себя, с одной стороны, способ самовыражения. Для здоровья это тоже повышение выносливости. Если рассматривать русалочье плавание как спортивное направление, то все это хорошо», — объяснила специалист в беседе с 5-tv.ru.

По словам психолога, здесь важно понимать разницу между временным увлечением и попыткой полностью отождествить себя с вымышленным персонажем. Надеть хвост, поплавать, сделать красивые фотографии и вернуться к привычной жизни — совершенно нормальная история. Проблемы могут начаться тогда, когда человеку становится недостаточно самого занятия и он начинает зависеть от созданного образа.

Например, женщина перестает чувствовать себя привлекательной без костюма, постоянно нуждается в одобрении окружающих или оценивает собственную значимость исключительно по реакции подписчиков на фотографии.

«Если человек уже будет чувствовать себя без этого хвоста каким-то не таким красивым или станет зависеть от лайков, которые ставят под фотографиями, то это уже, конечно, определенный перекос», — отметила Карандина.

Иными словами, проблема не в желании почувствовать себя русалкой, а в том, что происходит после окончания тренировки. Одно дело — позволить себе немного сказки, и совсем другое — перестать принимать собственную реальность.

Где проходит граница между игрой и зависимостью

Психолог обращает внимание на то, что увлечение вымышленными образами само по себе не является чем-то необычным. Люди давно примеряют на себя чужие роли, переодеваются в любимых персонажей, участвуют в тематических мероприятиях и создают целые сообщества вокруг фантастических миров.

Однако иногда такое увлечение может выходить за пределы развлечения. В качестве примера Карандина приводит косплей — направление, в котором люди воспроизводят образы персонажей аниме, компьютерных игр, фильмов и мультфильмов. Само по себе это творчество и способ самовыражения. Но специалист считает, что определенные риски возникают, когда человек начинает настолько сильно ассоциировать себя с выбранным героем, что ему становится сложно отделить фантазию от повседневной жизни.

«Если женщина или девочка будет постоянно чувствовать себя русалкой, играть в русалку, то это уже перебор. Важно, чтобы это оставалось на время. Поплавала, пришла домой — и ты уже человек. Ты мама, сестра или бабушка. Ты не ходишь в хвосте, не двигаешься и не копируешь поведение русалки», — подчеркнула собеседница 5-tv.ru.

При этом речь не идет о том, что любая любовь к сказкам обязательно приведет к психологическим проблемам. Вопрос скорее в том, насколько сильно человек зависит от своего увлечения и не становится ли оно единственным способом почувствовать себя счастливым.

Мог ли сериал «H2O: Просто добавь воды» запустить новую моду?

Отдельная история — влияние массовой культуры. Для целого поколения девочек русалки были не просто сказочными существами из мультфильмов. В начале 2000-х популярность получил австралийский сериал «H2O: Просто добавь воды», героини которого превращались в русалок после попадания в волшебный водоем.

История трех подруг, их необычных способностей и приключений у моря стала частью детства многих зрительниц. Неудивительно, что спустя годы некоторые из них захотели воплотить экранную фантазию в реальность.

Юлия Карандина не исключает, что подобные произведения действительно способны повлиять на интерес к необычному увлечению. Особенно если оно начинает приобретать массовый характер.

«Бесспорно, может влиять. И каждая практически захочет быть русалкой, если это приобретет какую-то массовость», — считает психолог.

Специалист также обратила внимание на рекламные формулировки, которые используют школы русалочьего плавания. Например, одна из них предлагает своим посетительницам принцип: «Всегда будь собой. Если только ты не можешь быть русалкой, тогда всегда будь русалкой».

На первый взгляд это просто удачная шутка, которая помогает создать атмосферу сказки и привлечь внимание аудитории. Однако Карандина видит в подобных словах определенный психологический подтекст.

«Я могу сказать, что это уже какой-то принцип NLP (метод, который помогает управлять мышлением, эмоциями и поведением — Прим. ред.). То есть в любом случае в этих предложениях есть такое: стань русалкой. Не человеком, а именно русалкой», — пояснила специалист.

Впрочем, рекламный слоган сам по себе не свидетельствует о формировании зависимости. Гораздо важнее реальные ощущения человека и то, какое место новое хобби занимает в его жизни.

Почти четыре тысячи за сказку: что происходит на тренировке

В московской школе AquaGrace, открывшейся в ноябре 2025 года, русалочье плавание стало одним из направлений женских водных тренировок.

Ее основательница Дарья Бокова — мастер спорта по синхронному плаванию. Идея создать собственную школу появилась у нее после непростого периода в жизни. В августе 2025 года спортсменка оказалась в больнице и получила время, чтобы переосмыслить свои желания и планы.

Позже Дарья вспоминала, что еще в детстве постоянно просила у Деда Мороза настоящий костюм русалки. В какой-то момент она поняла, что хочет не просто продолжать заниматься водным спортом, а превратить давнюю мечту в дело жизни.

Сначала Бокова обучала взрослых синхронному плаванию с нуля. Позже в тренировках появились хвосты, а вместе с ними — новое направление, которое объединило пластику синхронного плавания и элементы фридайвинга.

На занятиях участницам предлагают освоить не только движения в воде, но и правильную технику дыхания, расслабление и ориентацию под водой.

Обычно все начинается с подбора экипировки. Участница выбирает хвост по размеру и уровню подготовки, знакомится с устройством моноласты и получает инструктаж. Затем следуют дыхательные упражнения, плавание по поверхности и постепенное освоение погружений.

Когда новичок начинает уверенно чувствовать себя в воде, можно переходить к более эффектным элементам: вращениям, переворотам и специальным движениям хвостом.

Групповая тренировка с небольшой моноластой Mini в AquaGrace стоит 3800 рублей. Занятия с более крупной моделью Maxi обходятся дороже. Также можно прийти вдвоем или организовать закрытую тренировку для компании. По словам основательницы школы, русалочьи занятия стали даже форматом девичников: перед свадьбой подруги собираются в бассейне, чтобы попробовать себя в необычном образе и сохранить на память эффектные видео.

Спорт, самовыражение или побег от реальности?

У русалочьего плавания оказалось сразу несколько привлекательных сторон. Это физическая нагрузка, необычный способ провести время, возможность попробовать себя в новой роли и, конечно, получить красивые кадры, которые сложно повторить на обычной фотосессии.

При этом психолог Юлия Карандина считает, что увлечение может приносить пользу, если человек воспринимает его как одну из частей своей жизни, а не как замену собственной личности.

Другое дело, если желание постоянно возвращаться к образу начинает превращаться в зависимость. Тогда, по словам Карандиной, потребуется серьезная психологическая работа, чтобы переключить внимание человека на другие занятия и источники положительных эмоций. В качестве альтернативы специалист предлагает искать новые увлечения.

Впрочем, не стоит заранее искать психологические проблемы там, где человек просто хочет немного развлечься. Необычное хобби не обязано становиться поводом для беспокойства. Иногда взрослым действительно необходимо разрешить себе то, на что в детстве не хватало возможностей. Главное — вовремя снять хвост после тренировки и вспомнить, что настоящая жизнь гораздо интереснее любой сказки.

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