Фото: www.globallookpress.com/CHROMORANGE / Bilderbox

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Пресс-служба компании подтвердила эту информацию.

Основатели сети российских зоомагазинов «Четыре лапы» Андрей и Марина Цыпины погибли 21 ноября. Об этом ТАСС сообщили в компании.

«Компания продолжает работу, а команда „Четыре лапы“ сохранит ценности, заложенные основателями, и будет бережно развивать дело, которому они посвятили всю жизнь», — сказали в пресс-службе.

Бизнесмены Андрей и Марина Цыпины погибли в результате ДТП в Чили. Им было по 67 лет. По данным газеты La Prensa Austral, авария произошла 21 ноября в 13:40 по местному времени на трассе между Пунта-Аренасом и Пуэрто-Наталесом.

По версии следствия, водитель туристического микроавтобуса, в котором находились супруги, уснул за рулем из-за усталости. В результате чего не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком. В ДТП погибли лишь Марина и Андрей Цыпины. Другие пассажиры отделались травмами легкой и средней тяжести.

Расследование продолжается. В рамках уголовного дела прокуратура потребовала заключить водителя под стражу, но суд отказался, сочтя эту меру чрезмерной и несоразмерной. Он находится под домашним арестом.

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