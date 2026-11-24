Шесть тысяч человек могут лишиться военных пенсий из-за решения властей Латвии

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Виноградов

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Под угрозой оказался механизм, который действует по соглашению двух стран с 1994 года.

В МИД России вызвали временного поверенного в делах Латвии Рамону Красовску. Поводом стало требование Риги прекратить трудовые отношения с местными сотрудниками Отдела социального обеспечения (ОСО) при консульском отделе посольства РФ. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

Российская сторона указала, что увольнение сотрудников ОСО может остановить механизм выплаты военных пенсий, предусмотренный соглашением между правительствами двух стран от 30 апреля 1994 года. Сейчас через этот механизм выплаты получают почти шесть тысяч военных пенсионеров и членов их семей, среди которых есть граждане России и Латвии.

В ходе встречи латвийскому дипломату передали ноту с предложениями возобновить переговоры о трудоустройстве сотрудников российского посольства в Риге в соответствии с российским законодательством. Также Москва предложила обсудить возможные изменения в соглашении и уточнить статус работников ОСО.

В МИД России призвали Ригу учитывать гуманитарные последствия своего решения. В ведомстве подчеркнули, что для многих получателей пенсия является единственным источником дохода, а пожилые люди относятся к наиболее уязвимым категориям населения.

Ранее в МИД России вызвали временного поверенного в делах Эстонии из-за намерений Таллина закрыть границу. Уже с 1 декабря проехать из России в Эстонию на автомобиле не выйдет. Правительство балтийской республики запланировало заблокировать все пять действующих переходов: ограничения затронут «Нарву-1», «Нарву-2», «Койдулу», «Лухамаа» и «Саатсе».

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