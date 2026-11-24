Фото: © РИА Новости/Рамиль Ситдиков

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Бывшая жена артиста утверждает, что приставы пока не смогли исполнить постановление о месте жительства девочки.

Предприниматель Бари Алибасов-младший не передал общую дочь Эмму бывшей супруге Арине Алибасовой, несмотря на вступившее в силу решение суда, согласно которому ребенок должен жить с матерью. Об этом Алибасова сообщила 5-tv.ru.

По словам женщины, исполнительный лист уже передан судебным приставам, однако девочка по-прежнему находится с отцом. Алибасова утверждает, что Алибасов-младший объяснил приставам, что ребенок живет в большой дружной семье и забирать его не следует.

Защитник Арины Иван Мельников подтвердил, что приставам передали документы для исполнения судебного решения. При этом он призвал родителей попытаться урегулировать ситуацию мирно и договориться о порядке общения отца с дочерью.

«Я надеюсь, что все-таки удастся решить эту ситуацию мирно. В соответствии с законным решением суда он передаст ребенка матери для воспитания и, соответственно, будет регулярно приезжать, проводить время и общаться с дочерью», — заявил Мельников.

Он подчеркнул, что Арина Алибасова не намерена препятствовать встречам отца с ребенком. По его словам, важно избежать ситуации, которая может негативно сказаться на девочке.

«Не надо травмировать малыша — это, пожалуй, самая неправильная позиция. <…> Она заинтересована в настоящее время в совместном воспитании, чтобы ребенок видел отца и тот участвовал в воспитании», — отметил правозащитник.

Мельников также заявил, что мать давно не видела дочь и переживает из-за разлуки. Он считает, что в таком возрасте ребенку особенно важно проводить достаточно времени с матерью.

Суд 24 сентября расторг брак Бари Алибасова-младшего и Арины Алибасовой. Согласно решению, их дочь Эмма должна проживать с матерью. Кроме того, суд обязал Алибасова выплачивать на ребенка алименты в размере 21,9 тысячи рублей в месяц. Сам он на заседание не явился.

Ранее Алибасова заявляла, что супруг избил ее и увез дочь из Нижнего Новгорода в московскую квартиру своего отца. По словам женщины, в начале марта Алибасов-младший не пустил ее на день рождения дочери и вытолкнул в подъезд, когда она попыталась поздравить ребенка.

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