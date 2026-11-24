Фото: © РИА Новости/Григорий Сысоев

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Блогер улетела на лечение в Китай, а ее бывшего мужа этапировали из СИЗО.

Блогер Валерия Чекалина, известная как Лерчек, отправилась в Китай для прохождения лечения. Юрист Екатерина Гордон рассказала, под чьим присмотром сейчас находятся дети интернет-звезды, страдающей онкологическим заболеванием.

С кем остались дети Валерии и Артема Чекалиных?

По словам Екатерины Гордон, после того, как Валерия отправилась на лечение в пекинскую клинику, а ее бывшего супруга — Артема Чекалина — этапировали из СИЗО в колонию, то за детьми знаменитостей присматривают дедушка с бабушкой.

В беседе с изданием Super.ru юрист напомнила, что пока Лерчек была в Москве, воспитывать детей ей помогала ее мама, а также нынешний избранник, аргентинский танцор Луис Сквиччиарини.

«Мамочка, которая очень много помогает Валерии, и Валерии супруг (официально Чекалина и Сквиччиарини не женаты. — Прим.ред.). Поэтому, слава Богу, есть люди, которые всячески поддерживают», — сказала Гордон в разговоре с журналистом.

Помимо этого, по словам Гордон, присматривать за детьми семье Лерчек помогают ее близкие подруги. Среди них — девушка по имени Рита. Она, как отметила Екатерина, помогает не только морально, но и материально.

Вдаваться в подробности Гордон не стала. Юрист лишь сказала, что надеется на скорейшее выздоровление Лерчек.

Отдельно Гордон высказалась и о бывшего супруге Валерии — Артеме. По ее словам, она продолжает поддерживать с ним связь: не так давно отправила письмо. Юрист убеждена, что мужчина получил слишком суровое наказание.

Весной 2026 года Гагаринский суд Москвы приговорил Артема Чекалина к семи годам колонии общего режима и штрафу 194,5 миллиона рублей за незаконный вывод более 250 миллионов рублей в ОАЭ.

Как Екатерина Гордон связана с Чекалиными?

Гордон давно знакома с семьей Чекалиных: она юридически помогала Валерии и Артему во время расторжения брака и имущественных споров. После того, как блогеры официально развелись, Екатерина продолжила общение со знаменитостями.

Так, когда Чекалину вынесли приговор, она назвала решение судьи несправедливым. А в октябре 2026 года Екатерина публично поддержала обращение Валерии о помиловании на фоне тяжелого диагноза и выезда на лечение в КНР.

Кто такие Валерия и Артем Чекалины?

Блогеры и предприниматели Валерия и Артем Чекалины стали фигурантами одних из самых резонансных уголовных дел последних лет, хотя изначально прославились благодаря фитнес-марафонам.

Их брак, продлившийся с 2012 по 2024 год и подаривший паре троих детей, распался на фоне преследования со стороны силовиков.

Начав с налоговых претензий и обвинений в легализации доходов в 2023 году, следствие дошло до дела о нелегальном переводе в ОАЭ более 250 миллионов рублей. Финалом для Артема стал приговор в апреле 2026 года — семь лет общего режима.

Жизнь самой Лерчек за время разбирательств кардинально изменилась: она встретила Луиса Сквиччиарини, в феврале 2026-го родила четвертого ребенка, а затем столкнулась с тяжелым диагнозом — раком четвертой степени. Из-за лечения в московском онкоцентре расследование против нее ставили на паузу, однако летом суд все же вынес вердикт: пять лет условно и денежный штраф.

Осенью 2026-го здоровье Валерии Чекалиной резко ухудшилось: звезда соцсетей рассказала, что рак перешел в агрессивную стадию. Спасением могло стать лечение в КНР, однако путь за границу ей закрывал приговор суда.

Добиться его отмены через апелляцию не вышло, и тогда блогер обратилась за помилованием к президенту РФ Владимиру Путину. Он удовлетворил ее ходатайство, выпустив 14 ноября соответствующий указ. Решив вопрос с выездом, Лерчек оперативно организовала поездку — в данный момент она уже госпитализирована в клинику в Китае и сдает анализы.

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