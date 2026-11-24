Пропущенный период ухода за ребенком может повлиять на право на пенсию

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

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Одна забытая запись в документах может обернуться неприятным сюрпризом спустя годы.

Тем, кому до выхода на пенсию остается около пяти лет, стоит заранее проверить сведения на своем индивидуальном лицевом счете. Если в нем отсутствует даже один период работы или ухода за ребенком, это может сказаться на праве на страховую пенсию. Об этом Газета.ру рассказала генеральный директор негосударственного пенсионного фонда Оксана Иванова.

Прежде всего эксперт советует получить выписку из индивидуального лицевого счета. Заказать ее можно через Госуслуги, Социальный фонд или МФЦ.

При проверке необходимо обратить внимание на продолжительность стажа, количество пенсионных баллов и данные обо всех периодах трудовой деятельности. Особенно важно сверить сведения о работе до 2002 года.

Для назначения страховой пенсии по старости в общем случае требуется не менее 15 лет стажа и 30 пенсионных баллов.

Иванова привела пример женщины, у которой в пенсионной выписке значились 14 лет стажа и 28 баллов. Оказалось, что в документах отсутствовал период ухода за вторым ребенком продолжительностью полтора года.

После подтверждения этих сведений стаж увеличился до 15 лет и шести месяцев, а количество пенсионных баллов достигло 33,4. По стоимости пенсионного балла в 2026 году дополнительные 5,4 балла дают около 847 рублей к расчетной ежемесячной выплате.

Если в лицевом счете не отражен период работы, подтвердить его можно с помощью трудовой книжки, трудового договора, приказов о приеме на работу и увольнении или справок о заработке.

Когда организация, в которой работал человек, прекратила существование, документы можно запросить у ее правопреемника либо в государственном или муниципальном архиве. Направить такой запрос допускается дистанционно.

Если все периоды учтены, но стажа или пенсионных баллов недостаточно, оставшееся время до пенсии можно использовать для их накопления за счет официальной работы.

Для некоторых категорий граждан, включая самозанятых, предусмотрена возможность добровольно перечислять страховые взносы. Однако перед такими платежами эксперт рекомендует оценить, помогут ли они получить право на страховую пенсию или лишь увеличат размер будущей выплаты.

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