Фото: © РИА Новости/Виталий Аньков

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Пользователи сталкиваются с ограничениями на зарубежных платформах, а разработчикам необходимы понятные правила, учитывающие особенности игровой индустрии.

Российские геймеры не должны терять доступ к зарубежным игровым платформам и сервисам из-за своей национальной принадлежности. При разработке новых правил для индустрии видеоигр необходимо учитывать интересы пользователей и отечественных студий. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по молодежной политике, Герой России Владислав Головин, передает фракция «Единой России» в мессенджере МАКС.

По словам депутата, сейчас обсуждаются дополнительные требования к компаниям, которые создают и распространяют видеоигры. При этом важно не только обеспечить безопасность игроков, но и создать условия для развития российского рынка.

«Отечественная индустрия должна создавать востребованные продукты и конкурировать на равных с международными игроками. Правила работы на российском рынке нужно сделать едиными для всех компаний», — отметил Головин.

Парламентарий подчеркнул, что при регулировании необходимо учитывать особенности разработки игр. В отличие от многих других цифровых продуктов, они постоянно обновляются, получают дополнения и новые функции.

Отдельное внимание Головин уделил защите российских пользователей. По его словам, геймеры нередко сталкиваются с ограничениями со стороны зарубежных платформ. Иногда они не могут приобрести игры или воспользоваться привычными сервисами.

Депутат считает, что национальная принадлежность не должна становиться причиной подобных ограничений.

«В „Единой России“ считают необходимым добиваться соблюдения прав пользователей и равных условий для них в цифровой среде», — подчеркнул он.

Головин также напомнил о позиции президента России Владимира Путина, который обращал внимание на необходимость создания цифрового контента, воспитывающего уважение к истории страны, традициям и старшим поколениям.

По мнению парламентария, такие игры должны быть не только содержательными, но и современными, интересными пользователям и способными конкурировать с зарубежными проектами.

Глава думского комитета отметил, что видеоигры уже давно перестали быть исключительно развлечением. Сегодня их используют для развития цифровых навыков, моделирования сложных процессов и обучения специалистов.

Особое значение подобные технологии имеют в образовании, а также в технологической и оборонной сферах.

«Необходимо сделать так, чтобы регулирование шло рука об руку с развитием отрасли. Нам нужны безопасные и законные цифровые продукты, сильные российские разработчики и пользователи, которые не теряют доступ к современным технологиям», — заключил Головин.

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