Фото: XINHUA

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Помимо совместных интервью и пресс-туров в Китай, оно предусматривает внедрение ИИ-технологий в работу медиа и образовательные курсы для журналистов.

Азиатско-Тихоокеанское медийное партнерство (АТМП), инициированное агентством «Синьхуа», официально стартовало. В первую группу участников вошли 310 организаций из 41 страны. К данной инициативе в октябре присоединились Национальная Медиа Группа (НМГ) и МИЦ «Известия». Об этом сообщило «Синьхуа».

Проект включает в себя организацию совместных интервью с изданиями Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), выпуск мультимедийного контента, пресс-туры в Китай и образовательные курсы для журналистов. Помимо этого, программа направлена на обмен профессиональным опытом и внедрение ИИ-технологий в работу медиа.

Организационный комитет программы АТМП был создан в сентябре 2026 года на Азиатско-Тихоокеанском медиафоруме. Тогда в мероприятии приняли участие свыше 400 организаций из более чем 40 стран.

Согласно инициативе по укреплению совместных коммуникаций между СМИ и аналитическими центрами в Азиатско-Тихоокеанском регионе, организаторы призывают СМИ и аналитические центры совместно освещать развитие региона, укреплять обмен информацией и расширять профессиональные контакты.

В конце мая в ходе официального визита президента России Владимира Путина в Китай Национальная Медиа Группа подписала соглашения о сотрудничестве с «Синьхуа». Ключевое направление нового этапа сотрудничества НМГ с агентством КНР предусматривает совместную работу над цифровыми решениями для производства, обработки и распространения новостного контента.

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