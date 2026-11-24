«Ни в какой стоматологии не падал»: Жорин вышел на связь после госпитализации
Адвокат Жорин опроверг информацию о травме в стоматологической клинике
Фото, видео: Личный архив Сергея Жорина
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Адвокат поделился подробностями своего состояния.
Российский адвокат Сергей Жорин сообщил, что перенес хирургическое вмешательство в Италии и постепенно приходит в себя. По словам юриста, сейчас он принимает обезболивающие и пока не может подробно говорить о случившемся. Об этом Жорин рассказал 5-tv.ru.
Адвокат поблагодарил всех, кто интересовался его состоянием и поддерживал его после госпитализации.
«Спасибо всем, кто высказал слова поддержки. Очень много сообщений, обязательно всем отвечу. Вчера действительно была операция. Прихожу в себя. Сейчас на обезболивающих, поэтому не очень могу говорить. Немножко заторможен», — рассказал Жорин.
При этом юрист опроверг появившуюся ранее информацию о том, что получил травму в стоматологической клинике. По словам Жорина, обстоятельства произошедшего были другими, однако раскрывать их подробно он пока не стал.
«Кое-какую информацию я видел в СМИ, которая не соответствует действительности, в частности, ни в какой стоматологической клинике я не падал. Произошла другая ситуация, я чуть позже о ней расскажу. Но в целом надеюсь, что поправлюсь», — отметил адвокат.
О госпитализации 50-летнего Жорина стало известно 23 ноября. Он находится на лечении в одном из медицинских учреждений региона Фриули — Венеция-Джулия на северо-востоке Италии.
Изначально сообщалось, что юрист якобы находится без сознания и его готовят к экстренной операции. Позже медицинское учреждение уточнило, что хирургическое вмешательство уже состоялось, а информация о коме не соответствует действительности.
Сергей Жорин известен участием в резонансных судебных процессах с участием представителей российского шоу-бизнеса. Он представлял интересы актеров, музыкантов, продюсеров и блогеров, а также вел громкие семейные и бракоразводные споры.
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