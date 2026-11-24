Фото: © РИА Новости/Анатолий Медведь

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Всего за день до возвращения домой актриса оказалась в инвалидной коляске.

Звезда Comedy Woman Наталия Медведева рассказала о неприятном завершении отпуска. Актриса получила травму во время отдыха на Сейшелах. Об этом она рассказала в социальных сетях.

Медведева опубликовала фотографию, на которой запечатлена в инвалидной коляске, и рассказала подписчикам о случившемся. По словам артистки, травма произошла за день до вылета домой.

До этого, как отметила Медведева, ее отпуск проходил практически идеально: море, солнце и фотографии, которыми она делилась с подписчиками. Однако вскоре отдых неожиданно закончился неприятным происшествием.

«За день до вылета домой я ловлю травму на ровном месте. Нелепую, обидную и очень болезненную. Совпадение? Может быть», — написала она.

Артистка призналась, что задумалась о реакции окружающих на ее публикации. По ее словам, некоторые люди могли завидовать ее отдыху, поэтому она предположила, что произошедшее может быть своеобразным «балансом» после слишком активного хвастовства.

При этом Медведева не стала утверждать, что травма действительно связана с завистью или сглазом. Она сама предложила подписчикам решить, было ли случившееся мистическим совпадением или обычной случайностью.

«Теперь лежу и думаю: а стоило ли вообще делиться своей радостью? Или счастье действительно любит тишину?» — написала артистка.

В завершение Медведева допустила и вполне рациональное объяснение произошедшего, признав, что причиной могла стать обычная неосторожность.

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