Фото: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

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При досрочном отказе от полиса клиенты рискуют не получить даже внесенные средства.

Накопительное страхование жизни (НСЖ) все чаще предлагают семьям как способ заранее собрать деньги на образование ребенка. Однако гарантированная доходность НСЖ может составлять всего несколько процентов, а при досрочном расторжении клиент рискует получить значительно меньше внесенной суммы. Стоит ли выбирать такой способ сбережений, выяснил aif.ru.

Почему НСЖ стало больше

Количество действующих договоров НСЖ в России оценивается примерно в три миллиона. В первом полугодии 2026 года взносы по ним выросли на 66,7% и достигли 864 миллиардов рублей.

При этом почти половина взносов, по данным Банка России, приходится на договоры сроком менее года, а у половины договоров с единовременной оплатой средний чек превышает десять миллионов рублей. Таким образом, рост сборов во многом обеспечивают крупные клиенты. По оценкам «Эксперт РА», в 2025 году объем взносов по НСЖ сократился на 15,8% — до 1,2 триллиона рублей.

«В настоящее время при высокой ключевой ставке и высокой инфляции любые долгосрочные вложения будут проигрывать в выгодности простым банковским депозитам», — считает эксперт РАНХиГС Владимир Климанов.

Доцент Финансового университета Петр Щербаченко напоминает, что НСЖ — это страховой договор с накопительной составляющей, а не вклад или инвестиционный инструмент. По мнению доцента Финансового университета Марины Алленых, если главная цель семьи — накопить на образование и сохранить доступ к деньгам, стоит рассмотреть банковский вклад. Ценность НСЖ — в страховой защите.

Главный риск — досрочный выход

После 30-дневного периода охлаждения при расторжении договора клиент получает выкупную сумму, размер которой зависит от условий конкретной программы.

«Выкупная сумма — это главный подводный камень», — говорит инвестиционный советник Алексей Тараповский.

В первые годы она может быть значительно меньше внесенных средств, а в отдельных договорах на определенном этапе — даже равняться нулю. Некоторые программы предусматривают отсрочку платежей, однако условия необходимо изучить заранее.

Поэтому перед подписанием договора важно выяснить гарантированный процент, размер выплаты при досрочном расторжении и последствия пропуска платежей.

Почему обещания «до 16%» не означают доходность 16%

НСЖ активно продают через банки. По оценкам участников рынка, финансовые организации получают за такие продажи комиссию в размере 5–8% от суммы взноса.

Экс-сенатор, арбитражный управляющий Минюста Ольга Епифанова отмечает, что полисы нередко предлагают вместо обычного вклада.

«Накопительное страхование (НСЖ) часто продают в банках вместо обычных вкладов, обещая большую выгоду. На самом деле это не вклад, а страховка на много лет», — объясняет эксперт.

Она советует перед оформлением выяснить три вещи: гарантированный процент, размер выплаты при расторжении и наличие периода, когда от договора можно отказаться без штрафа.

Гарантированная доходность, по словам экспертов, обычно составляет около 2–4% годовых. Поэтому обещания «до 16%» не следует воспринимать как гарантированную доходность.

Если НСЖ предлагают вместе с кредитом, стоит запросить два письменных расчета — с полисом и без него. Снижение ставки может оказаться меньше расходов на страховку.

Что проверить перед оформлением

Эксперты советуют сравнивать программы по четырем параметрам:

общая сумма всех взносов;

гарантированный размер выплаты;

выкупная сумма на разных этапах;

перечень страховых рисков.

Особое внимание стоит обратить на инфляцию. По данным Росстата, в 2025 году она составила 5,59%. По подсчетам Минобрнауки, средняя стоимость обучения в том же году выросла на 12%, а в Москве — на 15,7%.

При условной инфляции 8% в год миллион рублей через девять лет будет иметь примерно вдвое меньшую покупательную способность, отмечает Марина Алленых. Индексация страховых взносов при этом не означает автоматического увеличения будущей выплаты теми же темпами, что и цены.

В чем преимущество НСЖ

Главная особенность программы — страховая защита. Если с родителем-плательщиком произойдет предусмотренное договором страховое событие, страховщик в определенных программах может взять на себя дальнейшие платежи, а ребенок сможет получить предусмотренную договором сумму.

Кроме того, такие деньги имеют определенную защиту от жизненных рисков: в частности, они не делятся при разводе и не могут быть затронуты кредиторами в обычном порядке.

С сентября 2026 года взносы по долгосрочным договорам НСЖ также дают право на налоговый вычет. Для договоров в пользу детей до 18 лет, а при очном обучении — до 24 лет, лимит расходов составляет до 500 тысяч рублей на каждого родителя.

При ставке НДФЛ 13% семья может вернуть до 65 тысяч рублей в год при взносах на ребенка. Для договоров, заключенных в 2025–2026 годах, срок должен составлять не менее пяти лет, в дальнейшем — не менее десяти лет. При досрочном расторжении ранее полученный налоговый вычет придется вернуть в бюджет.

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