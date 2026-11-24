Захарова поставила точку в шпионском скандале с российскими дипломатами на Кипре
Захарова опровергла сообщения СМИ о высылке двух российских дипломатов с Кипра
Фото: © РИА Новости/Владимир Астапкович
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Информация об этом начала распространяться в зарубежных СМИ днем ранее.
Информация о высылке двух российских дипломатов с Кипра не соответствует действительности. Об этом РИА Новости заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
В разговоре с корреспондентом агентства Мария Захарова отметила, что обычно министерство не комментирует подобные новости. По ее словам, речь идет о спекуляциях в СМИ.
«В данном случае могу сказать, что содержание этих публикаций не соответствует действительности», — сказала Мария Захарова.
Днем ранее в зарубежных СМИ стала распространяться информация о том, что двух российских дипломатов якобы выслали с Кипра за шпионаж. Помимо этого, утверждалось, что в республике была раскрыта организация, которая угрожала безопасности Европейского союза. По данным журналистов, ее участники, в частности, пытались выкрасть сведения о технологиях, запрещенных для передачи в РФ из-за санкций.
Примечательно то, что официально кипрские власти эту информацию не подтвердили: журналисты ссылались на анонимные источники.
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