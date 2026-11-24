Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Злоумышленники пользуются тем, что на момент релиза версия игры для ПК недоступна.

Мошенники используют ажиотаж вокруг выхода Grand Theft Auto (GTA) VI, чтобы получить доступ к устройствам россиян и их деньгам. Об этом aif.ru рассказала эксперт по кибербезопасности Ольга Алтухова.

По словам специалиста, одна из схем связана с распространением файлов, которые якобы позволяют установить GTA VI на компьютер. Пользователям также могут предлагать программы для активации игры, генераторы ключей и читы.

«Злоумышленники пользуются тем, что на момент релиза версия игры для ПК недоступна. Они могут распространять вредоносное или потенциально опасное ПО под видом установочных файлов игры, инструментов для ее активации, генераторов ключей или читов», — предупредила Алтухова.

Вместо ожидаемой игры на устройство может попасть троян. Кроме того, под видом необходимого программного обеспечения пользователю могут предложить установить приложения, способные самостоятельно менять настройки браузера.

Еще один вариант обмана связан с покупкой несуществующего предзаказа. По данным эксперта, уже появились мошеннические сайты на русском языке, где пользователям предлагают заранее приобрести GTA VI.

Некоторые из таких ресурсов маскируются под магазины цифровых кодов. При этом мошенники адаптируют предложения под российских игроков — например, предлагают приобрести ключи для зарубежных аккаунтов PlayStation.

Чтобы вызвать доверие, на подобных площадках размещают сведения о высоких оценках и гарантиях, а также предлагают проверить совместимость приобретаемого кода с аккаунтом. Однако после оформления такого «заказа» пользователь может лишиться денег. Кроме того, введенные на мошенническом сайте персональные данные могут оказаться у злоумышленников.

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