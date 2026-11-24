Фото: © РИА Новости/Павел Лисицын

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Спортсменам отказали в визах.

Российские конькобежцы не смогут выступить на этапе Кубка мира в Норвегии. Спортсменам отказали в визах, хотя они заранее подали все необходимые документы. Об этом ТАСС сообщил президент Союза конькобежцев России Николай Гуляев.

По словам главы организации, норвежская сторона не стала выдавать разрешения на въезд. Причем отказ российским спортсменам сообщили прямо, не оставив надежд на поездку.

«Норвежцы отказали в выдаче виз. Мы подали документы, а они сообщили: «Визы мы вам не дадим», — рассказал Гуляев.

Причина связана с ограничениями, которые ввели власти Норвегии 16 ноября. Они затронули российских и белорусских атлетов.

Этап Кубка мира по конькобежному спорту запланирован на 12 декабря.

Ранее в МИД России назвали дискриминацией по национальному признаку ограничения Норвегии на въезд российских и белорусских спортсменов.

По данным министерства, норвежские власти намерены не только отказывать атлетам в визах, но и выдворять их из страны даже при наличии действующих шенгенских документов. Ограничения также затронут спортсменов, которые выступают на международных соревнованиях под нейтральным флагом.

В МИД подчеркнули, что такие решения противоречат принципу невмешательства политики в спорт и мешают участникам соревноваться на равных условиях.

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