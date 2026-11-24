Фото, видео: © РИА Новости/Юрий Кочетков; 5-tv.ru

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Ему предстоит участвовать в испытаниях в условиях невесомости.

Считаные минуты остаются до старта с Байконура. Там все готово к запуску грузового корабля «Прогресс». Помимо продуктов и оборудования для МКС, на его борту уникальный пассажир — первый российский космический робот-теледроид.

Экипаж станции уже готов встретить нового помощника, которому вскоре предстоят первые испытания в условиях невесомости. Все подробности — у корреспондента «Известий» Кирилла Солодкова.

Это последние мгновения, когда здесь, на стартовой площадке 31 Байконура, еще могут находиться люди. Работы с ракетой завершены, ступени заправлены. И ровно за полчаса до запуска весь персонал отсюда эвакуируют на безопасное расстояние.

До космических скоростей этот «Союз» разгонится за считаные минуты. А вот по земле передвигался едва ли не со скоростью пешехода. Из монтажного корпуса ракету доставили по железной дороге. Здесь каждый рывок — лишняя нагрузка на чувствительную аппаратуру. Уже на стартовой площадке многотонную махину установили вертикально.

Формально эта миссия без экипажа. Под головным обтекателем — грузовой корабль «Прогресс». Продукты, оборудование, расходные материалы для МКС. И все-таки пассажир на борту есть. Да такой, что может устроить на орбите настоящую революцию. Первый космический робот-теледроид, которому в перспективе доверят самые опасные операции за бортом станции.

Управлять роботом космонавт сможет, не покидая станции. Надел специальный экзоскелет, поднял руку — машина повторила движение. Сжал пальцы — механический захват взял инструмент.

Правда, в отличие от земных роботов, этому предстоит работать в экстремальных условиях.

«Первый вызов, который необходимо было решить, — это сделать электронику, которая может работать в условиях космической радиации. В его шарнирах использованы волновые редукторы, там использованы специальные смазочные материалы российского производства, которые, во-первых, не испаряются в условиях вакуума. Во-вторых, он стабилен по работе вот в этих экстремальных температурах от минус 150 до плюс 150», — сказал исполнительный директор АО «НПО «Андроидная техника» Евгений Дудоров.

Последние испытания перед полетом робот прошел прямо на Байконуре.

На орбите его уже ждут. Управляющий экзоскелет доставили предыдущим «Прогрессом». Космонавты Петр Дубров и Анна Кикина готовы к встрече железного человека.

«Устанавливаем рабочий лэптоп, готовим пространство, рабочее место и собираем схему для дальнейших работ по эксперименту «Теледроид», — сказала космонавт-испытатель, Герой России Анна Кикина.

«Прогрессу» предстоит сделать около тридцати четырех витков вокруг Земли. За двое суток автоматика несколько раз скорректирует орбиту, чтобы догнать МКС. Затем — плавное сближение и стыковка с модулем «Звезда». Без пилота и без права на ошибку.

За полетом «Союза» будут следить специалисты Центра управления полетами. И, конечно, многочисленные туристы, которые уже собрались здесь, на смотровой площадке в нескольких километрах от ракеты. Оборудовали свои стендап-позиции телевизионщики Сразу за ними — туристы, некоторые приехали из-за рубежа специально для того, чтобы увидеть запуск ракеты своими глазами.

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