Фото: © РИА Новости/Илья Питалев

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Президент России Владимир Путин 14 ноября подписал указ о помиловании блогера.

Блогер Артем Чекалин, приговоренный к семи годам лишения свободы по делу о выводе денег за рубеж, обрадовался помилованию бывшей супруги Валерии Чекалиной, известной как Лерчек.

Пока блогер получила возможность покинуть Россию и отправиться на лечение, ее бывший муж начал отбывать наказание в колонии. О реакции осужденного на решение президента России Владимира Путина рассказал его представитель Сергей Гуров.

Подробнее — в материале 5-tv.ru.

Почему Артем Чекалин обрадовался помилованию Лерчек

О том, что Валерия Чекалина получила помилование, Артем узнал, находясь под стражей. По словам его представителя Сергея Гурова, блогер переживал за судьбу бывшей супруги и рад, что она получила возможность заняться своим здоровьем.

«Он очень рад помилованию Валерии и переживал за ее судьбу. В данный момент Артема Чекалина этапировали в колонию», — рассказал Гуров 5-tv.ru.

При этом сам Артем продолжает бороться за смягчение наказания. Его адвокаты изучают различные юридические механизмы, которые позволили бы изменить условия отбывания срока. В частности, рассматривается возможность заменить реальное лишение свободы другим видом наказания. Также защита решает вопрос о кассационном обжаловании приговора.

За что осудили Артема и Валерию Чекалиных

Уголовное дело против бывших супругов связано с незаконным выводом денежных средств за рубеж. По версии следствия, речь шла о переводе более 250 миллионов рублей, полученных от продажи фитнес-марафонов.

Гагаринский суд Москвы назначил Валерии Чекалиной пять лет лишения свободы условно и штраф в размере 763,5 миллиона рублей. Гособвинение запрашивало для блогера шесть лет условного срока и штраф в 1,2 миллиарда рублей. Артем Чекалин получил семь лет колонии.

Однако судьба Лерчек изменилась после того, как стало известно о ее тяжелом заболевании. Президент России Владимир Путин 14 ноября подписал указ о помиловании блогера. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков объяснил решение наличием у Валерии серьезных проблем со здоровьем и несовершеннолетних детей.

После помилования с Чекалиной сняли судимость, а также вернули ей заграничный паспорт. Это позволило блогерше отправиться за пределы России для лечения.

Рак четвертой стадии: что известно о болезни Лерчек

О тяжелом диагнозе Валерии стало известно в феврале 2026 года. У нее обнаружили рак желудка четвертой стадии. Тревожные признаки появились после рождения четвертого ребенка Валерии. Отцом четвертого ребенка блогера является аргентинский танцор Луис Сквиччиарини.

Позже стало известно, что метастазы распространились на другие органы. Блогер перенесла операцию и прошла несколько курсов химиотерапии, однако лечение оказалось непростым.

Валерия рассказывала подписчикам о сильных болях, слабости и других тяжелых последствиях заболевания. Несмотря на терапию, состояние блогерши вызывало серьезные опасения.

Врачи предложили ей рассмотреть возможность лечения в Китае, где планировалось использовать метод CAR-T-терапии. Он предполагает изменение собственных иммунных клеток пациента, чтобы они могли распознавать и атаковать опухоль.

После получения заграничного паспорта Лерчек отправилась в Китай. Возможность пройти лечение за пределами России стала одной из главных причин, по которым для нее было важно получить разрешение на выезд.

Почему Лерчек и Артем Чекалин развелись

История отношений Чекалиных началась задолго до уголовного дела. Артем и Валерия познакомились еще в студенческие годы, вместе развивали бизнес и постепенно стали одной из самых известных пар российского блогерского пространства. В 2012 году они поженились.

Вместе супруги строили карьеру, запускали фитнес-марафоны и воспитывали детей. Однако после почти 12 лет брака отношения закончились. В марте 2024 года Валерия подала заявление на развод, а летом того же года суд официально расторг их брак.

Причины расставания бывшие супруги подробно не раскрывали. При этом им удалось договориться об имущественных вопросах и воспитании детей.

В браке у Артема и Валерии родились трое детей. В 2016 году супруги стали родителями двойняшек Алисы и Богдана, а в 2022-м у них появился младший сын Лев.

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