Фото, видео: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Правда, блогер считает бывшего мужа единственным и неповторимым.

Блогер Оксана Самойлова призналась, что не исключает рождения еще пары детей после развода с рэпером Джиганом (настоящее имя — Денис Устименко-Вайнштейн. — Прим.ред.). Несмотря на тяжелое расставание и многолетние семейные конфликты, она по-прежнему верит в любовь и готова вновь родить. Об этом знаменитость рассказала корреспонденту 5-tv.ru на премии Voice Man Awards.

Сейчас Самойлова воспитывает четверых детей, продолжает работать и постепенно привыкает к новой жизни. При этом блогер признается, что эмоционально еще не до конца пережила произошедшие перемены.

Тем не менее, ставить крест на личном счастье она не собирается. Более того, если рядом появится подходящий мужчина, Оксана готова подарить ему сразу двух детей.

«Сто процентов»: Самойлова заговорила о новых детях

Несмотря на то что у блогера уже большая семья, мысль о пятом и даже шестом ребенке ее не пугает. Правда, решиться на такой шаг Самойлова готова только при одном условии — если снова по-настоящему влюбится.

«Если я влюблюсь там безумно, и это будет какая-то взаимная, классная, серьезная любовь, то я бы хотела еще парочку детей, сто процентов», — призналась она.

При этом никаких конкретных планов на замужество у Оксаны пока нет. Блогер не пытается заранее представить внешность или характер будущего избранника и считает, что чувства невозможно предугадать.

«Как пойдет. Мы же не можем так загадывать. Это пошел, влюбился и понеслась», — объяснила Самойлова.

По ее словам, после развода она продолжает заниматься детьми, работать и решать повседневные вопросы. Однако внутри все еще пытается осмыслить произошедшее и понять, какой хочет видеть дальнейшую жизнь.

«Джиган один на миллиард»: боится ли Оксана новых отношений

Отдельно Самойлова высказалась о мужчинах. После громкого развода с рэпером можно было бы предположить, что она не захочет вновь связывать себя серьезными обязательствами. Но сама блогер уверяет, что подобных страхов у нее нет.

Она объяснила, что вокруг достаточно мужчин, которые ведут себя достойно, поэтому не собирается судить обо всех представителях противоположного пола по опыту отношений с бывшим супругом.

«Джиган один на миллиард. Такой уникальный. Так что нет, я не боюсь», — заявила Оксана.

При этом тон ее высказывания был далек от восторженного. Ранее блогер неоднократно рассказывала о сложностях семейной жизни и признавалась, что годами пыталась сохранить отношения ради детей. Теперь, по ее словам, она готова двигаться дальше.

Почти 13 лет брака: почему Самойлова развелась с Джиганом

История любви Оксаны Самойловой и Джигана началась в 2009 году. Влюбленные поженились в декабре 2012-го. На протяжении многих лет их считали одной из самых ярких семей российского шоу-бизнеса.

Супруги делились фотографиями из путешествий, рассказывали о воспитании детей и вместе участвовали в телевизионных проектах.

Однако за красивой картинкой, как позднее признавалась сама Самойлова, скрывались серьезные проблемы. Первый громкий семейный кризис произошел в 2020 году, вскоре после рождения младшего сына Давида.

Впоследствии супругам удалось помириться. Они продолжили жить вместе, но, как позже рассказала блогер, проблемы в отношениях никуда не исчезли. В октябре 2025 года Самойлова вновь подала на развод.

Официально отношения бывших супругов завершились 1 апреля 2026 года. Решение о расторжении брака принял Савеловский районный суд Москвы.

Четверо детей после развода: с кем остались дочери и сын

За годы совместной жизни у Джигана и Самойловой родились четверо детей. Старшая дочь Ариела появилась на свет в 2011 году, Лея — в 2014-м, Майя — в 2017-м. Младший ребенок пары, сын Давид, родился в феврале 2020 года.

После расставания родителей дети продолжили общаться и с мамой, и с папой. Поначалу бывшим супругам удавалось договариваться о воспитании. Самойлова даже рассказывала, что дети после развода стали получать вдвое больше внимания и любви.

Однако позднее между Оксаной и Джиганом возник новый конфликт. Осенью 2026 года блогер обратилась в суд с требованием временно ограничить бывшего мужа в родительских правах и определить место жительства всех четверых детей с матерью.

Причиной стали сообщения о происшествии в загородном доме музыканта летом 2026 года. По информации СМИ, рэпер устроил стрельбу в присутствии персонала, когда дети находились дома.

Самойлова подтвердила, что в семье произошел серьезный инцидент. Однако Джиган отрицал появившиеся обвинения и называл сообщения о случившемся провокацией.

Вопрос об ограничении родительских прав остается предметом судебного разбирательства.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.