Фото, видео: © РИА Новости/Кирилл Каллиников; 5-tv.ru

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Певица рассказала, как в ее семье относятся к эмоциям, и поделилась, за что ценит своего мужа.

Мужчина не должен сдерживать слезы только для того, чтобы показаться сильным. Таким мнением с 5-tv.ru певица Лена Катина поделилась на премии Voice Man Awards.

Артистка также поделилась, каким видит настоящего мужчину. По ее словам, для нее такой пример — собственный супруг.

«Настоящий мужчина — это мой муж. Он ответственный, добрый, внимательный, заботливый», — рассказала Катина.

Есть и другие важные качества. Муж певицы умеет признавать ошибки и работать над тем, что ему самому в себе не нравится.

Певица добавила, что ее семья состоит практически из одних мужчин, поэтому вопрос воспитания сыновей для нее особенно важен.

«Я всегда говорю, приучаю к тому, что эмоции нужно обязательно выносить на поверхность и нельзя ни в коем случае держать внутри. Поэтому советского воспитания у нас в семье нет, то есть мужчины тоже плачут, это вполне нормально», — подчеркнула артистка.

Также Катина ранее рассказывала об отношениях с Юлией Волковой. По словам певицы, все прежние недопонимания между ними остались позади. Сейчас артистки поддерживают теплое общение и сосредоточены на совместной работе.

Катина отметила, что знает Волкову много лет и их связывает гораздо больше, чем обычная дружба. При этом дети певиц близко не общаются. Как объяснила Лена, из-за большой разницы в возрасте им пока сложно найти общие интересы.

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