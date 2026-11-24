Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем; ЦОС ФСБ РФ; 5-tv.ru

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Мужчина планировал взорвать прихожан.

Сотрудники ФСБ задержали в Кисловодске россиянина, который готовил теракт в синагоге. У него обнаружили самодельное взрывное устройство массой 3,5 килограмма с поражающими элементами. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

По данным ведомства, задержанный присягнул лидеру запрещенной в России международной террористической организации и действовал по указанию зарубежного куратора. Он провел разведку местности, определил время наибольшего скопления людей и самостоятельно изготовил взрывное устройство.

«Установлено, что злоумышленник присягнул лидеру запрещенной на территории России международной террористической организации и по указанию зарубежного куратора осуществил разведку местности, определил время наибольшего скопления граждан, а также самостоятельно изготовил взрывное устройство», — сообщили в ФСБ.

Фигуранта задержали по дороге к месту предполагаемого преступления. При нем сотрудники спецслужбы обнаружили готовое самодельное взрывное устройство.

Кроме того, по месту жительства мужчины изъяли компоненты для изготовления взрывных устройств и средства связи с перепиской с зарубежным куратором.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам подготовки террористического акта. В ходе допроса мужчина признал свою вину.

ФСБ также напомнила, что лицо, участвовавшее в подготовке теракта, может быть освобождено от уголовной ответственности при соблюдении предусмотренных законом условий, в частности, если своевременным предупреждением властей или иным способом оно способствовало предотвращению преступления и в его действиях нет иного состава преступления.

Ранее ФСБ сообщала о задержании россиянина, которого подозревают в государственной измене. По версии спецслужбы, мужчина передал представителю украинских спецслужб сведения о бывшем сотруднике силовых структур ДНР, проживающем в Крыму.

По словам задержанного, в апреле 2023 года с ним через Telegram связался человек, представившийся сотрудником украинской спецслужбы. После общения на бытовые темы собеседник поинтересовался его взглядами и предложил сотрудничество.

Мужчина рассказал куратору о знакомом, ранее работавшем в силовых структурах ДНР. После этого он получил задание выяснить, где тот проживает и есть ли у него автомобиль.

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