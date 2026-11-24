Зара рассказала, что при наборе двух килограммов садится на диету

Фото, видео: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

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Певица объяснила, что старается выглядеть хорошо не только для себя, но и ради сцены.

Заслуженная артистка России Зара рассказала, как поддерживает себя в форме. Об этом певица сообщила в беседе с корреспондентом 5-tv.ru на премии Voice Man Awards.

Артистка призналась, что внимательно следит за весом и быстро реагирует даже на небольшие изменения.

«Я стараюсь держать себя в форме. Как только набираю два килограмма, сразу на диету жесткую», — сказала Зара.

По ее словам, поддерживать привычную форму с возрастом становится все сложнее, однако требования к себе артистка не снижает.

«Я это делаю для себя, я это делаю для сцены, я делаю это для своих почитателей, потому что с годами все тяжелее держать форму, быть молодой, красивой», — отметила певица.

Зара добавила, что поклонники часто желают ей всегда оставаться такой же, однако сама артистка относится к подобным пожеланиям с юмором.

«Они все говорят: «Оставайтесь такой же красивой». Так и хочется написать: «Я буду очень стараться, но не обещаю», — пошутила она.

Ранее музыкальный продюсер Иосиф Пригожин рассказывал 5-tv.ru, что после похудения на 18 килограммов обратился к аппаратной косметологии. По его словам, после значительной потери веса кожа в некоторых местах начала обвисать.

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