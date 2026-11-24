Семь человек пострадали в результате атаки ВСУ на автовокзал в Донецке
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Фото: © РИА Новости/Виталий Тимкив
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Этот транспортный объекту же попадал под обстрел в декабре 2022 года — тогда пострадали и соседние здания, включая торговый центр.
Семь мирных жителей пострадали в результате атаки беспилотника ВСУ на автовокзал «Южный» в центре Донецка. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин в мессенджере МАКС.
По его словам, город вновь подвергся атаке с применением БПЛА. На этот раз под удар попал автовокзал, откуда отправляются междугородние рейсы, в том числе в другие регионы России.
Накануне вечером в Донецке также возникли перебои с электричеством. По информации Министерства угля и энергетики ДНР, 23 ноября около 23:00 в энергосистеме произошла авария. Она была связана с повреждениями энергообъектов, полученными во время предыдущих атак беспилотников.
В результате часть Донецка осталась без света. К утру 24 ноября электроснабжение некоторых абонентов удалось восстановить, однако ремонтные работы продолжаются.
Для устранения последствий атак и стабилизации энергосистемы специалисты запланировали очередной этап восстановления. В связи с этим с 09:00 до 18:00 предусмотрены частичные отключения электричества в Куйбышевском, Киевском и Ленинском районах Донецка.
В ведомстве подчеркнули, что полностью обесточивать эти территории не планируется. Временные ограничения необходимы для проведения ремонта и предотвращения новых аварий.
Энергетики продолжают работать круглосуточно. Подачу электричества обещают возобновлять по мере завершения восстановительных мероприятий и появления технической возможности.
Автовокзал «Южный» уже подвергался обстрелам. В декабре 2022 года украинские войска нанесли удар по району транспортного объекта и расположенному рядом торговому центру «Золотое кольцо». Тогда Алексей Кулемзин также сообщал о попаданиях в крышу одного из домов на проспекте Дзержинского и здание на улице Федора Зайцева.
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