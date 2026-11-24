Фото: © РИА Новости/Вячеслав Прокофьев

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Однако позиция Вашингтона пока расходится с подходом Брюсселя.

Главной целью переговоров по Украине должно стать не только достижение перемирия, но и восстановление отношений между Россией и европейскими странами. Об этом заявил специальный посланник президента США Джаред Кушнер в интервью журналу New York.

«Главная награда — это не перемирие, а перезагрузка отношений между Россией и Европой, где нет постоянной агрессии», — подчеркнул он.

По словам Кушнера, дипломатический процесс неизбежно сопровождается разногласиями, а его участникам приходится пересматривать первоначальные требования и искать компромиссы. Американский представитель выразил надежду, что в перспективе Москва и европейские столицы смогут вернуться к сотрудничеству и взаимодействовать без постоянной напряженности.

При этом спецпосланник раскритиковал публичный формат переговоров со стороны украинских властей. Он считает такую тактику контрпродуктивной и полагает, что обсуждение условий урегулирования должно проходить без постоянного вынесения разногласий на всеобщее обозрение. Кушнер также заявил, что после завершения конфликта Украину ждет лучшее будущее.

Однако позиция Вашингтона пока не совпадает с подходом Евросоюза. Ранее представитель Еврокомиссии Паула Пиньо сообщила, что Европа не готова к двусторонним консультациям с Россией по вопросам безопасности. По ее словам, обсуждать украинский вопрос следует исключительно в многостороннем формате.

Кушнер предлагал обсуждать будущую архитектуру европейской безопасности параллельно с выработкой гарантий для Украины. В Брюсселе, напротив, настаивают на том, что к разговору о безопасности Европы можно переходить после достижения прекращения огня.

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