Фото, видео: © РИА Новости/Илья Питалев; 5-tv.ru

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Уроки легендарной балерины стали настоящей школой драматического мастерства.

Народный артист России Николай Цискаридзе признался, что его легендарная наставница Галина Уланова советовала ему не бояться подражать другим исполнителям. Именно попытки повторить чужую манеру игры могут помочь артисту найти собственный стиль. Об этом он рассказал в эксклюзивном интервью 5-tv.ru.

Цискаридзе объяснил, что всегда стремился учиться у великих артистов. Особенно его восхищала способность актеров настолько перевоплощаться в своих персонажей, что зритель переставал замечать за ролью самого исполнителя. В качестве примера он вспомнил советского актера Евгения Евстигнеева, чья игра производила на него сильное впечатление.

Именно стремление равняться на таких мастеров когда-то поддержала Галина Уланова. Во время занятий она дала ученику совет, который он запомнил на всю жизнь.

«А когда ты равняешься на таких людей, что-то у тебя может получиться. Мой великий педагог Галина Уланова сказала одну замечательную мне фразу. Она, когда учила меня играть, сказала: „Никогда не бойтесь подражать“. Так же у вас никогда не получится, но вы можете в этом найти что-то свое», — поделился Цискаридзе.

При этом наставница вовсе не предлагала ему бездумно копировать чужую игру. Она советовала использовать подражание как способ поиска новых выразительных приемов во время репетиций.

«Поподражайте, попробуйте, и вы что-то, может быть, свое найдете», — вспомнил артист слова Улановой.

Особенно важным этот подход оказался для Цискаридзе при работе над интонациями. Он признался, что всегда внимательно прислушивался к голосам выдающихся актеров и старался понять, благодаря чему их речь производит такое впечатление. Одним из артистов, которыми он восхищался еще до личного знакомства, был Константин Хабенский.

«Мы не были знакомы до этого, до этой работы (над спектаклем „Кабала святош“. — Прим. ред.) никогда. Я был его поклонником. Я сюда ходил, потому что мне безумно нравился этот артист», — рассказал танцовщик.

Когда Цискаридзе предстояло выйти на одну сцену с Хабенским, он особенно серьезно подошел к работе над собственной речью. Артист понимал, насколько важно найти подходящее звучание рядом с актером, чьим мастерством он давно восхищался.

«Я понимал, с каким человеком, с каким голосом на сцене я рядом стану. И какой интонации мне надо добиться», — объяснил Цискаридзе.

Кто такая Галина Уланова

Галина Уланова считается одной из величайших балерин XX века. Она родилась в Санкт-Петербурге в 1910 году в семье артистов балета. Ее родители выступали на сцене Мариинского театра. Мать, Мария Романова, впоследствии стала педагогом и преподавала дочери основы классического танца.

В 1928 году Уланова окончила Ленинградское хореографическое училище и начала профессиональную карьеру. Настоящую славу ей принесли партии Жизели в одноименном балете, Марии в «Бахчисарайском фонтане» и Джульетты в «Ромео и Джульетте» Сергея Прокофьева.

Особенность ее таланта заключалась не только в безупречной танцевальной технике. Уланова умела передавать чувства героинь настолько убедительно, что ее выступления воспринимались как полноценные драматические истории. В 1944 году артистка перешла в Большой театр, где продолжила исполнять ведущие партии.

В 1956-м во время исторических гастролей Большого театра в Лондоне ее выступления произвели огромное впечатление на британскую публику. Уланова стала народной артисткой СССР, лауреатом многочисленных государственных премий и дважды Героем Социалистического Труда. В 1960 году она завершила сценическую карьеру, но осталась в Большом театре в качестве педагога-репетитора.

Как легендарная балерина стала наставницей Цискаридзе

К моменту знакомства с Николаем Цискаридзе Галина Уланова уже много лет не выступала на сцене, но продолжала работать с артистами Большого театра.

Среди ее учеников были Екатерина Максимова, Владимир Васильев, Людмила Семеняка и другие выдающиеся танцовщики. Цискаридзе рассказывал, что сначала наблюдал за работой Улановой с балеринами, с которыми сам выходил на сцену. Постепенно она начала заниматься и с ним.

В одном из прежних интервью артист вспоминал, как наставница оценила его исполнение партии Джеймса в «Сильфиде». Уланова похвалила танец, но осталась недовольна тем, как он передавал характер персонажа. После этого она стала уделять особое внимание его актерской игре.

Цискаридзе рассказывал, что Уланова знакомила его с принципами системы Станиславского и учила психологически точно существовать на сцене.

Под ее руководством он работал, в частности, над партиями принца Дезире в «Спящей красавице» и Нарцисса в одноименной хореографической миниатюре. Впоследствии Цискаридзе не раз подчеркивал, что занятия с Улановой стали для него настоящей школой драматического мастерства.

Совет Улановой оказался особенно важным, когда Цискаридзе начал работать над собственной драматической ролью. В сентябре 2025 года он дебютировал в МХТ имени А. П. Чехова в спектакле «Кабала святош» по пьесе Михаила Булгакова. Цискаридзе исполнил роль французского короля Людовика XIV, а Константин Хабенский сыграл Мольера.

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