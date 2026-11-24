Фото: Instagram*/el3mir

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Новость о смерти близкого друга настигла артистку в Китае на съемках шоу.

Телеведущая и певица Ольга Бузова не смогла сдержать эмоций после известия о гибели музыкального продюсера Эльмира Магеррамова. Артистка призналась, что до сих пор не может поверить в случившееся, и поделилась воспоминаниями о совместной работе, концертах и гастролях.

Бывший продюсер и концертный директор Бузовой скончался в Москве. По предварительным данным 5-tv.ru, мужчина выпал из окна. Его тело обнаружили около полудня на улице Василия Ланового в районе Раменки.

Магеррамову было всего 36 лет. За годы работы в музыкальной индустрии он успел посотрудничать с несколькими известными российскими исполнителями, а особое место в его профессиональной биографии занимала Ольга Бузова.

Подробнее — в материале 5-tv.ru.

Как Ольга Бузова отреагировала на смерть Эльмира Магеррамова

О гибели продюсера артистка узнала от своей команды ночью. Сейчас Бузова находится в Китае, где снимается новый сезон реалити-шоу. Несмотря на рабочие обстоятельства, она вышла на связь с подписчиками и опубликовала эмоциональное обращение к погибшему другу.

«Не верю до сих пор. Вчера ночью меня команда шокировала ужасными новостями. Погиб Эльмир. Такой молодой, такой красивый! Такой добрый. Жить еще и жить… Все же наладилось. Все шло хорошо у тебя, и шло в гору… Как же так», — написала Ольга.

Певица вспомнила, сколько важных событий в ее жизни было связано с Магеррамовым. Вместе они пережили профессиональные победы, первые шоу, концерты, гастроли и дни рождения.

«Господи, столько теплых моментов связано с тобой, наши победы, наши концерты и первые шоу, дни рождения, гастроли… Боль огромная. Дыра какая-то», — призналась артистка.

В завершение публикации Бузова несколько раз повторила слова любви и назвала продюсера своим Элем, который навсегда останется в ее сердце.

Чем Эльмир Магеррамов занимался в музыкальном бизнесе

Эльмир Магеррамов родился 16 октября 1990 года. В отличие от артистов, с которыми он сотрудничал, продюсер редко давал большие интервью и нечасто становился героем публикаций о шоу-бизнесе. О его профессиональной деятельности известно прежде всего благодаря музыкальным проектам и работе с исполнителями.

Магеррамов занимался музыкальным менеджментом, развитием артистов, организацией выступлений и управлением проектами. В разные годы он занимал руководящие должности в компаниях Self Made Music, Archer Music и Out of Records.

Среди исполнителей, с которыми пересекался его профессиональный путь, — Дима Билан, T'Killah, Artik & Asti и другие представители российской эстрады.

Однако наиболее заметной страницей его карьеры для широкой аудитории стало сотрудничество с Ольгой Бузовой.

Как продюсер помогал Ольге Бузовой строить музыкальную карьеру

В конце 2010-х Бузова активно развивалась как певица. После нескольких лет работы на телевидении она начала выпускать собственные песни, снимать клипы и выступать с концертами. Магеррамов входил в команду, которая сопровождала артистку на этом этапе карьеры.

Уже в 2018 году его называли концертным директором Бузовой. Продюсер регулярно появлялся рядом с певицей во время выступлений и рабочих мероприятий.

Их сотрудничество не ограничивалось организацией концертов. Магеррамов также был связан с видеопроизводством. В числе подтвержденных проектов — клип на песню Бузовой «Проблема», который появился в сентябре 2020 года.

Со временем отношения артистки и продюсера вышли за рамки исключительно рабочих. Магеррамов оставался в окружении Ольги и участвовал в событиях ее жизни. Например, в декабре 2022 года он присутствовал на празднике по случаю переезда певицы в новую квартиру. Среди гостей также были пиар-директор Антон Богославский и продюсер Арам Арчер.

Какие проблемы были у Эльмира Магеррамова перед смертью

В последний год жизни у Эльмира Магеррамова, по словам продюсера Сергея Дворцова, возникли серьезные финансовые и личные трудности. Незадолго до смерти за ним накопились долги примерно на пять миллионов рублей. Кроме того, он столкнулся с проблемами с алкоголем.

В беседе с РИА Новости Дворцов рассказал, что Магеррамов занимал крупные суммы у деловых партнеров, которые впоследствии пытались вернуть деньги. На этом фоне продюсер стал замкнутым, практически перестал общаться с прежним окружением и поддерживать контакты.

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