Фото, видео: 5-tv.ru

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Пока такой формат тестируют только по истории.

В России не будут вводить устный экзамен по обществознанию для девятиклассников. Об этом заявил глава Рособрнадзора.

По его словам, сейчас в ряде школ тестируют такой формат только для истории. О других предметах речи пока не идет.

Ранее предлагалось добавить обществознание к устному экзамену по истории и оценивать в формате «зачет — незачет» после небольшого теста.

Обязательный экзамен по истории

Обязательный устный экзамен по истории для учеников девятых классов планируют ввести весной 2028 года. Об этом рассказал руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев.

Проверка знаний будет проходить непосредственно в школах, где обучаются девятиклассники. В 2026 году проводить такое испытание не планируется.

Подробные правила проведения экзамена, порядок аттестации и демонстрационные варианты заданий ведомство намерено представить до 1 сентября 2027 года.

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