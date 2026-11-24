Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

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На заседании Совбеза ООН напомнили, куда Киев тратит полученные за экспорт деньги.

В ответ на просьбы Киева заключить новую зерновую сделку Москва напомнила, куда именно Украина тратит полученные за экспорт деньги.

На заседании Совбеза ООН заместитель постоянного представителя России Анна Евстигнеева процитировала слова самого главы киевского режима. Еще в 2023 году он заявил: средства от транзита через Черное море прямо идут на военные нужды. Запад это знает, что в очередной раз подчеркивает двойные стандарты.

«Когда европейские политики в следующий раз попытаются убедить мир в том, что от украинского агроэкспорта зависит судьба беднейших стран мира, вспомните, что до 70% этой сельхозпродукции идет в страны ЕС и Запада. Мы не пойдем ни на какую зерновую сделку, на практике означающую не что иное, как схему «украинское продовольствие в обмен на западные вооружения», — сказала заместитель постоянного представителя России при ООН Анна Евстигнеева.

Наш представитель также напомнила, что полгода назад глава киевского Зеленский отдал приказ наносить удары по гражданским судам и инфраструктуре, лишь бы нанести российской экономике хоть какой-то ущерб. А сегодня Киев расширяет террор еще и в международных водах.

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