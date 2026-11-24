Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

В театральной программке постановки МХТ имени Чехова артист балета даже появился под псевдонимом.

Народный артист России Николай Цискаридзе признался, что боялся впервые увидеть себя в драматической роли. После многолетней карьеры в балете он решил попробовать силы в новом жанре. Однако маэстро опасался, что останется недоволен собственной игрой и не сможет продолжать работу. Об этом артист рассказал в эксклюзивном интервью 5-tv.ru.

Речь идет о спектакле «Кабала святош» в МХТ имени А. П. Чехова, где Цискаридзе сыграл французского короля Людовика XIV. Для бывшего премьера Большого театра эта постановка стала дебютом на драматической сцене.

«Я очень долго боялся на себя посмотреть»

Цискаридзе рассказал, что во время работы над спектаклем ему пришлось привыкать не только к новому формату, но и к особенностям актерской профессии.

Некоторые термины, которыми пользовались коллеги, поначалу были ему непонятны. Поэтому артист просто следовал указаниям режиссера, не всегда представляя, как будет выглядеть результат со стороны.

«Мне сказали: „Сделай так“. Я делал. Потом я, когда посмотрел себя на видео, мне, как зрителю Николаю Цискаридзе, многое не понравилось», — признался он.

По словам Цискаридзе, окружающие часто говорят о его тяжелом характере. Они не подозревают, что артист — свой самый главный критик.

«Я очень долго боялся на себя посмотреть, потому что вы понимаете, обо мне такое количество ходит легенд, какой у меня тяжелый характер. Никто даже не понимает, какой я к себе, как я к себе отношусь. Потому что, если бы я был такой же, самовлюбленный, как все мои коллеги, я бы до сих пор, наверное, танцевал. Я-то ушел день в день, в отличие от них, которые до пятидесяти все держатся за сцену и никак не могут ее покинуть, хотя над ними смеются уже последние», — объяснил артист.

Еще во времена балетной карьеры Цискаридзе привык пересматривать записи собственных выступлений, замечать малейшие недочеты и подробно разбирать ошибки. Поэтому Цискаридзе боялся, что первая встреча с собой в качестве драматического актера обернется серьезным разочарованием.

«Я знал, что если мне не понравится, я не зайду», — признался он.

Что артисту не понравилось в собственной игре

Опасения оправдались лишь отчасти. После просмотра записи Цискаридзе действительно заметил моменты, которые хотел бы изменить. Однако увиденное не заставило его отказаться от новой роли. Наоборот, артист понял, что может доработать отдельные сцены, и начал предлагать собственные решения.

Особое внимание он уделил интонациям. Цискаридзе многократно проговаривал реплики, прислушивался к собственному голосу и пытался добиться нужного звучания.

«Я сам с собой все время это произносил, слушал себя, что мне не нравится», — рассказал он.

Большую поддержку ему оказала народная артистка РСФСР Марина Неелова. По словам Цискаридзе, она посоветовала ему меньше сомневаться и опираться на многолетний опыт работы перед зрителями.

«Коля, доверьтесь своему актерскому чутью. Оно у вас гигантское, у вас еще огромный опыт сценический», — вспомнил он слова актрисы.

Этот совет помог артисту увереннее почувствовать себя в непривычном амплуа.

Почему Цискаридзе сначала не поверил предложению Хабенского

Дебют Николая Цискаридзе в драматическом театре состоялся в сентябре 2025 года. Тогда на сцене МХТ имени А. П. Чехова представили спектакль «Кабала святош» по пьесе Михаила Булгакова. Режиссером постановки стал Юрий Квятковский, а главную роль Мольера исполнил Константин Хабенский.

Именно Хабенский предложил Цискаридзе сыграть Людовика XIV. Причем первое время артист даже не верил, что предложение серьезное. Когда ему позвонили с приглашением, он подумал, что его разыгрывают.

Тем не менее роль французского монарха заинтересовала Цискаридзе. И выбор оказался неслучайным. Именно при Людовике XIV в Париже появилась Королевская академия танца, сыгравшая важную роль в развитии классического балета.

Поэтому, несмотря на отсутствие опыта в драматическом театре, образ короля оказался артисту близок.

Почему Цискаридзе скрыл свое имя под псевдонимом

Еще одной неожиданной деталью стало имя исполнителя в театральной программке. Вместо Николая Цискаридзе зрители увидели Максима Николаева. Позднее артист объяснил, что сознательно выбрал псевдоним.

Когда-то в одном из интервью он пошутил, что никогда не выйдет на драматическую сцену под собственным именем. Оно слишком прочно связано с балетом, Большим театром и его прежними достижениями. Поэтому начать актерскую карьеру с чистого листа Цискаридзе посчитал более честным решением.

Неожиданный творческий эксперимент позволил ему оказаться в положении начинающего артиста, которому приходится заново осваивать профессию.

Чем необычна постановка «Кабала святош»

Спектакль Юрия Квятковского стал четвертым обращением Художественного театра к пьесе Михаила Булгакова. Впервые ее поставили еще в 1930-х годах, однако вскоре постановку запретили.

В новой версии создатели решили выйти за пределы оригинального текста. В спектакль включили фрагменты булгаковского романа «Жизнь господина де Мольера», философские произведения и архивные документы.

Так на одной сцене соединились несколько исторических эпох — время правления Людовика XIV, советские 1930-е годы и современность. Главной темой остались непростые отношения художника и власти.

Для Цискаридзе участие в этой постановке стало возможностью взглянуть на сценическое искусство с другой стороны. Он привык оценивать себя как танцовщика, а теперь впервые увидел собственную работу глазами зрителя драматического спектакля.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.