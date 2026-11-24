«У нее был другой план»: мать Цискаридзе не хотела, чтобы он был артистом
Мать Николая Цискаридзе не хотела, чтобы он был артистом балета
Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Даничев; 5-tv.ru
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Разделить успех с родительницей маэстро так и не смог.
Народный артист России Николай Цискаридзе признался, что его мама совершенно не хотела видеть сына на сцене. Хотя женщина с раннего детства водила его в театры и знакомила с творчеством великих артистов, будущее наследника представляла совсем иначе. Об этом Цискаридзе рассказал в эксклюзивном интервью 5-tv.ru.
По словам маэстро, мать знакомила его с театром еще в том возрасте, когда он даже не предполагал связать с ним свою жизнь. Однако именно благодаря этим походам у него сформировалось сильное увлечение сценой.
«Вы понимаете, очень сложна в моем случае одна вещь. Так как мама меня много очень водила в театр в том возрасте, когда я не подразумевал, что я стану артистом. И она это делала не для того, чтобы я стал артистом, категорически нет. У нее был план на меня абсолютно другой», — рассказал Цискаридзе.
При этом он считает, что именно мама сформировала его огромную насмотренность. Цискаридзе увидел на сцене многих великих артистов и в итоге сам захотел стать частью театрального мира.
«Но у меня насмотренность из-за этого такая гигантская, понимаете? Я видел таких великих артистов на сцене, в таких ролях, что я полюбил театр настолько, что я захотел стать одним из», — признался он.
Кем мама хотела видеть Николая Цискаридзе
Мать танцовщика Ламара Николаевна Цискаридзе была далека от профессионального театра. По образованию она физик, некоторое время работала на атомной электростанции в Обнинске, а затем преподавала физику и математику в школе.
Поэтому неудивительно, что сыну она желала более привычной и, как ей казалось, надежной профессии. В предыдущих интервью артист рассказывал, что мама хотела видеть его ученым или инженером. Она считала, что увлечение искусством прекрасно, но человеку необходимо получить серьезное образование.
Даже когда Николай уже добился успехов в балете, Ламара Николаевна продолжала напоминать ему о необходимости освоить другую специальность.
«Никачка, это все, конечно, хорошо, но надо получить приличную профессию», — вспоминал Цискаридзе слова матери в одном из интервью.
Ради будущего сына мать оставила прежнюю жизнь
Хотя Ламара Николаевна не одобряла выбор профессии, в решающий момент она поддержала Николая. Когда стало понятно, что у мальчика есть серьезные способности к балету, педагоги посоветовали продолжить его образование в Москве.
Для семьи это означало большие перемены. Цискаридзе вырос в Тбилиси, где у его матери были работа, дом и привычная жизнь. Однако ради обучения сына она согласилась на переезд.
Позднее артист рассказывал, что решение далось ей непросто. Более того, из-за переезда возник конфликт с ее супругом. По воспоминаниям Цискаридзе, мать оказалась перед выбором между сохранением брака и будущим ребенка.
«Мама просто встала и сказала, что между сыном и мужем она выбирает сына», — вспоминал артист.
В итоге Николай продолжил обучение в Московском хореографическом училище, которое открыло ему дорогу на сцену Большого театра.
По словам Цискаридзе, спустя годы он смог по-настоящему оценить масштаб материнского поступка. Женщина решилась полностью изменить собственную жизнь, хотя изначально вовсе не мечтала о балетной карьере сына.
Почему Цискаридзе так и не успел разделить успех с мамой
Ламара Николаевна умерла в марте 1994 года. Николаю тогда было 20 лет. К этому моменту он уже стал артистом Большого театра, но главные профессиональные достижения были еще впереди.
В дальнейшем Цискаридзе неоднократно рассказывал о том, какое огромное влияние мама оказала на его характер и отношение к работе. Именно она приучила его серьезно относиться к образованию, не рассчитывать исключительно на природные способности и постоянно развиваться.
Артист признавался, что в детстве между ними случались конфликты. Тем не менее он всегда понимал, сколько сил мать вложила в его воспитание. Позднее Цискаридзе окончил и Московский государственный хореографический институт, получив педагогическую специальность.
А любовь к театру, которую Ламара Николаевна привила ему еще в Тбилиси, осталась с артистом на всю жизнь.
Детская мечта привела Цискаридзе в драматический театр
Спустя десятилетия увлечение, начавшееся благодаря маме, получило неожиданное продолжение. Недавно Николай Цискаридзе впервые выступил на драматической сцене. Он сыграл французского короля Людовика XIV в спектакле «Кабала святош» МХТ имени А. П. Чехова.
Постановку по пьесе Михаила Булгакова осуществил режиссер Юрий Квятковский, а роль Мольера исполнил Константин Хабенский.
Именно Хабенский предложил Цискаридзе принять участие в спектакле. Артист рассказывал, что сначала даже принял приглашение за розыгрыш. Для него это был принципиально новый опыт после многолетней карьеры в балете.
При этом в программке он появился под псевдонимом Максим Николаев, поскольку хотел начать работу в другом жанре с чистого листа, не опираясь на известность своего имени.
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