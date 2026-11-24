Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

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В минувшие выходные блогер Лерчек улетела из России в Китай.

Бывшего мужа блогера Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина) Артема Чекалина этапировали в колонию для отбывания семилетнего срока. Об этом РИА Новости сообщил источник.

Чекалина признали виновным по делу о выводе более 250 миллионов рублей в Объединенные Арабские Эмираты. В основу обвинения легли валютные операции со средствами, полученными от продажи фитнес-марафона Лерчек. Деньги переводили на счета зарегистрированной в ОАЭ компании.

Гагаринский суд Москвы 13 апреля приговорил Артема к семи годам лишения свободы и штрафу свыше 194 миллионов рублей. Осужденный попытался обжаловать решение. Однако Мосгорсуд оставил приговор без изменений.

По этому же уголовному делу проходили бывшая супруга Чекалина и их деловой партнер Роман Вишняк. Последний признал вину и заключил соглашение со следствием. Суд назначил ему два с половиной года колонии и штраф в размере 500 тысяч рублей.

Лерчек первоначально получила пять лет условно, штраф 763,5 миллиона рублей и трехлетний запрет на администрирование сайтов.

В феврале у блогера диагностировали рак желудка четвертой стадии. Она прошла курс химиотерапии, но осенью состояние ее здоровья ухудшилось. Врачи рекомендовали рассмотреть возможность CAR-T-клеточной терапии в Китае.

Защита неоднократно добивалась разрешения на выезд за границу. Однако из-за уголовного дела Чекалина не могла покинуть Россию. Позднее ее адвокат Константин Третьяков рассказал, что блогер обратилась к президенту России Владимиру Путину через интернет-приемную.

Российский лидер подписал указ о помиловании Валерии Чекалиной. Документ опубликовали 14 ноября. Он освободил блогера от наказания и снял с нее судимость.

После этого Лерчек смогла отправиться на лечение. В минувшее воскресенье, 22 ноября, она вылетела в Пекин. Аргентинского хореографа и отца четвертого ребенка блогера Луиса Сквиччиарини с ней не пустили. Возлюбленный Лерчек имеет двойное гражданство. Гражданам России для выезда за рубеж требуется загранпаспорт, которого у Луиса не оказалось.

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