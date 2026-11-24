Фото: 5-tv.ru

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По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Один мужчина 1974 года рождения предварительно погиб при взрыве бытового газа в многоквартирном доме в селе Кулунда Алтайского края. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

В результате происшествия пострадали 14 человек, передает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

Взрыв произошел в пятиэтажном жилом доме. После хлопка начался пожар, часть конструкций здания обрушилась. По информации регионального управления Следственного комитета России, разрушения затронули четвертый и пятый этажи в двух подъездах.

Из поврежденной части дома восемь человек выбрались самостоятельно, еще пятерых эвакуировали спасатели. Для жильцов 60-квартирного здания организуют два пункта временного размещения.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело об оказании услуг или выполнении работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

Следователи осматривают место происшествия, допрашивают свидетелей и назначают необходимые судебные экспертизы. Расследование находится на контроле руководства регионального управления СК.

На месте также работают сотрудники МЧС, МВД, прокуратуры, бригады скорой помощи и представители местной администрации.

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