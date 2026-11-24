Фото, видео: © РИА Новости/ Евгений Епанчинцев; 5-tv.ru

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Иностранные бойцы выложили видео в соцсети, не подозревая, чем это может обернуться.

Базу ВСУ в Днепропетровской области уничтожили из-за любви бразильских наемников к соцсетям. Кадры операции опубликовали наши бойцы.

Вместе с разведчиками они быстро выяснили, что пункт временной дислокации находится в здании бывшей школы. Заселившись туда, бразильцы стали публиковать видео из новой казармы: как они танцуют, занимаются спортом и беззаботно отдыхают. После этого российские военные атаковали цель дронами. Украинские СМИ попытались выдать это за удар по гражданским. Вот только сами наемники опубликовали кадры, на которых база уже разрушена.

Еще один необычный случай с российским беспилотником произошел в районе Краматорска в ДНР. По данным российских силовых структур, командир взвода спецподразделения украинской полиции Денис Рыжик скончался от инфаркта, который, предположительно, случился при появлении FPV-дрона.

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