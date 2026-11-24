Фото: © РИА Новости/Виталий Белоусов

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За первое полугодие 2026 года число таких решений в России выросло почти на 21% с прошлого года.

МВД России признало недействительными порядка двух тысяч разрешений на временное проживание (РВП) и видов на жительство, выданных иностранцам по фиктивным бракам с россиянами. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на данные ведомства.

Речь идет о документах, оформленных в январе–июне 2026 года на основании формальных семейных связей. За первые шесть месяцев число аннулированных разрешений выросло на 20,8% относительно аналогичного периода 2025-го.

Раньше для получения РВП иностранцу хватало зарегистрировать брак с гражданином РФ — этим и пользовались для легализации в стране. В январе 2025 года правила ужесточили: теперь для оформления разрешения без учета квоты нужно состоять в браке с россиянином не менее трех лет либо иметь общего ребенка, рожденного или усыновленного в этом союзе.

Ранее в Ростовской области правоохранители остановили организованную преступную группу, изготавливавшую фальшивые документы для иностранцев. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

ОПГ насчитывала 23 участников из разных регионов. Злоумышленники обеспечивали иностранных граждан поддельными бланками и свидетельствами для легального пребывания в стране.

По версии следствия, к их услугам прибегли порядка двух тысяч мигрантов. С 2024 года преступники способствовали незаконному въезду граждан из государств Азиатско-Тихоокеанского региона и Ближнего Востока.

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