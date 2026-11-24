В Москве сантехник потребовал восемь тысяч рублей за прочистку сифона

Фото, видео: © РИА Новости/Владимир Трефилов; 5-tv.ru

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Журналисты выяснили, кто учит ремонтников накручивать цены.

Роспотребнадзор решил навести порядок на рынке бытовых услуг. Там ищут способ бороться с сантехниками-аферистами. Жалоб на недобросовестных специалистов становится все больше. Они навязывают ремонт, завышают цены. Пользуясь доверчивостью клиента, втридорога решают несуществующие проблемы.

Как устроен этот бизнес изнутри? Корреспондент «Известий» Владислав Щербанов сам стал «мастером на час» и узнал, чему учат будущих сотрудников.

Сантехника вызвали, а он в драку полез. Перепалка развернулась в одной из столичных квартир. Сантехник приехал прочистить сифон. Мастера клиенты нашли в интернете. Сошлись в цене.

Специалист залезает под раковину, осматривает сифон и озвучивает другой прайс.

О том, что мастер стал участником журналистского эксперимента, он еще не догадывается. За несколько минут до его прихода мы сами устроили засор. С помощью профессионала. Наш сантехник говорит: прочистка сифона — дело пустяковое. Справиться можно за десять минут. И такая работа точно не стоит восьми тысяч.

«Бытовые засоры — это волосы, жир и так далее. 3600 рублей — это, то есть, минимальный выезд», — рассказал сантехник Вадим Астанин.

От звонка мастеру до расчета цена может увеличиться в несколько раз. Вызов — тысяча. Осмотр, диагностика, определение объема. Затем — сами работы, использование дополнительного оборудования, определение сложности доступа к трубам. В окончательную цену включить могут даже работу в обеденное время. Клиенту об этом не скажут — просто назовут итоговую сумму.

В стиральной машине Вячеслава Агуреева сломался блок управления. Ремонтника мужчина нашел в интернете.

«Узнал, сколько будет стоить работа вместе с заменой данного блока управления, мне была озвучена сумма 3900, я на эту сумму согласился», — рассказал пострадавший Вячеслав Агуреев.

Но чинить машинку на месте мастер не стал — забрал у клиента детали, сказал: необходима диагностика. Попросил предоплату — две тысячи рублей, а запчасти отвез в салон. Спустя несколько дней позвонил и назвал итоговую цену.

«Озвучил сумму ремонта около 12 тысяч рублей, причем 12 тысяч — эта сумма не окончательная», — добавил Вячеслав Агуреев.

Работу мастера хотели проверить — написали специалисту. Но сантехник, похоже, понял, что перед ним журналисты.

— Разве сказал, что могу в 11? Дядь, ты за сумасшедшего меня держишь? Че ты добиваешься вообще? Ну приеду я, и че?

Обманывать клиентов и завышать цены мастеров учат уже при трудоустройстве. Еще один эксперимент — устраиваемся на работу сантехником. На собеседовании нам сразу объясняют правила игры.

О руководстве компании говорят забыть. Представляться «частниками».

За прочистку сифона со съемочной группы мастер денег не взял — ни восемь тысяч, ни три, ни тысячу. Поехал к другим клиентам. Тем, кто не разбирается, а сразу платит. И чтобы не стать жертвой обмана, нужно читать отзывы и обращаться только к проверенным специалистам.

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