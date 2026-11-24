Адвокат Минов: Чибису при обвинительном приговоре может грозить до 15 лет

Фото: © РИА Новости/Рамиль Ситдиков

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В уголовном деле фигурируют хищение более 39 миллионов рублей и растрата свыше миллиарда.

убернатору Мурманской области Андрею Чибису в случае признания виновным по всем инкриминируемым статьям может грозить до 15 лет лишения свободы. Такое мнение высказал заместитель адвокат Дмитрий Минов.

По его словам, максимальный срок по каждому из основных эпизодов достигает десяти лет. Речь идет о мошенничестве и растрате в особо крупном размере, а также незаконных валютных операциях.

«В случае признания губернатора Мурманской области Андрея Чибиса виновным по всем инкриминируемым статьям ему может грозить до 15 лет лишения свободы по совокупности преступлений», — пояснил Минов.

При этом сроки по отдельным статьям не складываются автоматически. Окончательное наказание определяет суд путем полного или частичного сложения, и в данном случае оно, по оценке адвоката, не может превышать 15 лет.

Помимо лишения свободы, законодательство предусматривает и дополнительные наказания, в том числе штрафы.

Минов отдельно подчеркнул, что само задержание и предъявленные подозрения не означают доказанности вины.

«На сегодняшний день говорить о неизбежности обвинительного приговора преждевременно. До вступления приговора суда в законную силу Андрей Чибис, как и любой другой гражданин, считается невиновным», — отметил юрист.

Чибиса задержали 23 ноября в рамках уголовного дела, которое расследует Следственный департамент МВД России. Фигурантам дела вменяют хищение более 39 миллионов рублей бюджетных средств Министерства строительства Мурманской области, растрату свыше 1 миллиарда рублей, выделенных на реконструкцию автодороги Апатиты — Кировск, а также незаконные валютные операции.

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