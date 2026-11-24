Дептранс Москвы призвал водителей пересесть на метро на два дня из-за снегопада

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

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Водителям советуют избегать часов пик и заранее закладывать больше времени на дорогу.

Москвичей попросили по возможности оставить личные автомобили дома 24 и 25 ноября. На столичный регион надвигается мощнейший снегопад, который может заметно осложнить движение и увеличить время в пути.

В Дептрансе Москвы предупредили: из-за снега и ухудшения видимости средняя скорость на дорогах снизится, а пробки могут стать серьезнее обычного. На ближайшие два дня автомобилистам рекомендуют пересесть на метро.

«ЦОДД рекомендует в ближайшие два дня отдать предпочтение метро, а поездки на личном автомобиле по возможности отложить», — говорится в сообщении ведомства.

Тем, кому без машины все же не обойтись, советуют не выезжать в часы пик — с 07:00 до 10:00 и с 17:00 до 20:00. Маршрут лучше планировать заранее и закладывать дополнительное время на дорогу.

Водителей также призвали снизить скорость, увеличить дистанцию и отказаться от резких маневров.

Дополнительные сложности на дорогах могут возникнуть из-за работы коммунальной техники. Во время снегопада снегоуборочные машины будут работать в усиленном режиме, поэтому автомобилистов просят уступать им дорогу и не оставлять транспорт там, где он может помешать уборке.

Отдельное предупреждение касается грузовиков: водителям большегрузов рекомендуют учитывать погоду при выборе маршрута и не допускать перегруза машин.

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