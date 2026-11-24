Фото: ВКонтакте/Ирина Усольцева

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Кроме того, знакомый пропавших обнаружил странности на сделанных во время поисков кадрах.

Семья Усольцевых, год назад пропавшая в Красноярском крае, в день исчезновения была одета в серо-зеленые костюмы. Об этом журналистам РИА Новости рассказала Яна Сырымбетова, заместитель руководителя первого управления по расследованию особо важных дел управления Следственного комитета (СК) России по Красноярскому краю и Хакасии.

Как отметила собеседница агентства, свидетели обратили внимание на то, что одежда членов семьи сливалась с окружающей растительностью. При этом прежде сообщалось, что Усольцевы отправились в лес налегке, прихватив только рюкзаки.

В свою очередь Валентин Дегтерев, знакомый семьи, рассказал, что на кадрах поисковых работ в тайге ему удалось разглядеть две маленькие бутылки из-под спиртного и нож. По его предположению, глава семейства мог расправиться с близкими где-то рядом с территорией, которую обследовали волонтеры.

Сергей и Ирина Усольцевы, а также их пятилетняя Арина исчезли 28 сентября 2025 года. Они выдвинулись из поселка Кутурчин в сторону скалы Буратинка. Изначально семья собиралась идти с гидом, но из-за непогоды поход отменили. В итоге туристы отправились сами — путь занимал около трех часов. С тех пор их не видели.

Поиски продолжаются больше года. Первый масштабный выезд объединил примерно 1,5 тысячи человек, однако результата не дал. Всего организовали около 11 выездов. Последние крупные работы пришлись на лето 2026-го. Следствие склоняется к несчастному случаю, но криминальную версию не отбрасывает. По словам Сырымбетовой, поиски возобновят при необходимости и если позволит обстановка.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.