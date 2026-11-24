Фото: www.globallookpress.com/Michael Kappeler

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Политик отреагировал на готовящийся запрет ЕС на въезд для российских ветеранов.

Глава эстонского правительства Кристен Михал резко высказался об россиянах-участниках специальной военной операции на Украине. Пост с соответствующим обращением он опубликовал в социальной сети Х.

«Важный вопрос, которым мы сейчас занимаемся. Сидите дома. Ожидайте суда», — написал премьер-министр.

Поводом стали планы Евросоюза закрыть въезд российским ветеранам в рамках очередного санкционного пакета. К записи Михал приложил снимок, на котором запечатлены уполномоченная по правам человека в РФ Яна Лантратова вместе с российскими военнослужащими.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен прежде говорила, что 22-й пакет ограничений должен «послать четкий сигнал» России. По ее мнению, эти меры не ударят по российской экономике внезапно, но расшатают ее фундамент.

Ранее временного поверенного в делах Эстонии вызвали в МИД РФ из-за намерений Таллина закрыть границу. Дипломат прибыл к зданию ведомства приблизительно в 14:58 по московскому времени и, выйдя из машины, молча прошел внутрь в сопровождении коллеги.

С 1 декабря проехать из России в Эстонию на автомобиле не получится: правительство республики запланировало заблокировать все пять действующих переходов. По словам Кристена Михала, шлагбаумы опустят ради национальной безопасности, а через полгода чиновники оценят, можно ли возобновить пропуск транспорта.

Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна попытался связать перекрытие с ночной попыткой поджога оборонного завода 14 ноября, обвинив российскую военную разведку без доказательств. В Кремле эти выпады отвергли: пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал заявления эстонской стороны абсолютно голословными.

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