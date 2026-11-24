В «Художественном» представили новый проект Владимира Бортко после почти десятилетней паузы.

В «Художественном» в этот вечер было особенно многолюдно: вспышки фотографов, короткие интервью у входа, знакомые лица и ощущение большой премьеры. Владимир Бортко представил новый сериал «Сталин», а красная дорожка быстро превратилась в отдельное событие.

Главными героями вечера стали, конечно, актеры, которым достались исторические фигуры. Игорь Миркурбанов сыграл Иосифа Сталина, Виктор Сухоруков — Никиту Хрущева, Александр Яцко — Лаврентия Берию, Артур Ваха — Вячеслава Молотова. На дорожке они уже были вне образов, но именно к ним камеры разворачивались чаще всего.

Сам Бортко принимал поздравления и много общался с гостями. Для режиссера этот проект не проходной сериал. Это возвращение к большой работе в кино после почти десятилетней паузы.

Публика собралась очень разношерстная. На премьеру пришли Дмитрий Дибров, Елена Летучая, Елена Ханга, Константин Богомолов, Марк Богатырев, Александр Цыпкин, Елена Борщева, Сабина Ахмедова, Инесса Юрченко, Геннадий Зюганов и многие другие — список внушительный.

Перед началом показа в фойе не умолкали разговоры, гости фотографировались, съемочная группа принимала поздравления, а актеры вспоминали, как входили в непростые исторические образы.

Красная дорожка получилась солидной и сдержанной. Чем запомнился премьерный вечер — в фоторепортаже 5-tv.ru.

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