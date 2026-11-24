Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова

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Автоматический обмен данными между ЦБ и ФНС заработает с 1 января 2027 года, но процесс коснется не всех россиян.

Семейные переводы, даже регулярные, и поступления, не связанные с бизнесом, налоговики проверять не будут. Об этом журналистам ТАСС рассказали в пресс-службе Минфина, комментируя законопроект об автоматическом обмене данными между Центральным банком (ЦБ) и Федеральной налоговой службой (ФНС), принятый Госдумой во втором чтении.

Документ автоматизирует обмен сведениями о физлицах, чьи счета показывают признаки систематического получения денег от других граждан. В министерстве подчеркнули: переводы от близких родственников и поступления, вызванные жизненными обстоятельствами, а не предпринимательством, под контроль не подпадут. Анализ будет риск-ориентированным. В поле зрения окажутся те, кто с высокой долей вероятности получает незадекларированные доходы: работает без регистрации или уходит от налога с регулярных поступлений от физических лиц.

Обмен заработает для операций с 1 января 2027 года, данные за 2026-й учитываться не будут. Все сведения останутся налоговой тайной — статья 102 Налогового кодекса (НК) РФ обязывает ФНС хранить конфиденциальность, и поправки распространяют это требование на ЦБ. Сейчас банки тоже передают данные об операциях физлиц, но лишь по запросам налоговиков в ходе проверок.

Критерии рисковых операций и порядок обмена закрепят в соглашении между ЦБ и ФНС. Ключевой порог — превышение рисковых операций в 2,4 миллиона рублей в год: эта сумма соответствует максимальному доходу самозанятого и предельному доходу физлица для ставки налога на доходы физлиц (НДФЛ) 13%.

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