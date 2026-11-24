Российские поклонники не узнали располневшего 47-летнего Витаса на шоу в Китае

Фото: www.globallookpress.com/ Victor Dmitriev

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Артист выступил в Гуанчжоу, и русскоязычная аудитория приняла его за двойника.

Очередное выступление певца Витаса (настоящее имя Виталий Грачев. — Прим. ред.) прошло в Гуанчжоу. Запись концерта выложила в соцсети поклонница из Тайваня Эстер. На опубликованных кадрах публика увидела не прежнего таинственного «ихтиандра», а мужчину с короткой стрижкой, заметно постаревшего и поправившегося. Автор записи при этом осталась в восторге от пения.

«Потрясающее живое исполнение! Я сидела впереди, и когда он убрал микрофон, был слышен его чистый голос. Это чудо!» — написала девушка.

Русскоязычные пользователи отреагировали на зрелище неоднозначно: многие даже сначала решили, что на видео не сам певец, а его двойник. Но услышав несколько нот в знакомой манере, все же признали Витаса.

Так выглядел Витас на концерте в Гуанчжоу. Instagram*/ esther_slytherin;

«Великолепно! Но узнать прежнего Витаса сложно, возмужал слегка, но голос! Голос и манеры неизменны! Браво!»

«Вот его раздуло. Голос, конечно, чудо!»

«Раскабанел на китайской лапше, заплыл»;

«Здесь пишут, он изменился, раздобрел. Все меняются с годами и, к сожалению, не в лучшую сторону. Зеркало в помощь»;

«Пирожочек! Все равно крутяк!» — писали комментаторы.

В начале двухтысячных Витас считался одним из самых загадочных исполнителей на российской сцене. О нем рассказывали небылицы: будто в горле у него спрятан мини-компьютер, а легкие заменены жабрами. После концертов он якобы исчезал, чтобы погрузиться в воду.

Слухи подогревали плотно застегнутые пиджаки или шаль, скрывавшие тело, и образ «человека-амфибии» с жабрами в клипе на композицию «Опера № 2». Продюсеры старательно поддерживали легенду: артист избегал интервью, его настоящее имя держалось в тайне. Даже после покорения Кремля многие не верили в реальность голоса Витаса.

Сейчас 47-летний Витас с женой и детьми большую часть времени живет в Китае. Там его популярность граничит с культом: певцу возводят монументы, а музеи восковых фигур в каждом регионе гордятся точной копией. В 2026 году артист отмечает 20-летие творческого пути в этой стране. Его концерты собирают полные залы, а поклонники специально учат русский, чтобы понимать смысл песен.

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