Фото: www.globallookpress.com/ Anju

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Некоторые продукты таят угрозу, о которой человек может не подозревать до появления первых опасных симптомов.

Российская туристка оказалась в больнице во время отдыха на Бали после необычного гастрономического эксперимента. По сообщениям СМИ, женщина съела четыре мускатных ореха. Вскоре у нее отказали ноги и пропала речь. Эта история заставила задуматься о том, насколько безопасны даже привычные продукты.

Однако мускатный орех — далеко не единственная потенциальная опасность. Некоторые продукты способны вызвать тяжелую аллергическую реакцию, другие содержат природные токсины, а третьи становятся опасными из-за неправильного приготовления или хранения. Причем в отдельных случаях последствия могут оказаться смертельными даже для человека, который прежде не сталкивался с подобными реакциями.

Подробнее о том, какие продукты могут представлять угрозу для жизни, кому следует быть особенно осторожным с едой и как распознать опасную реакцию организма, читайте в материале 5-tv.ru.

Почему даже обычная еда может стать опасной

Один из наиболее серьезных рисков связан с пищевой аллергией. Иммунная система некоторых людей воспринимает определенные компоненты продуктов как угрозу и запускает защитную реакцию. В легких случаях это может сопровождаться зудом, высыпаниями или неприятными ощущениями во рту. Однако иногда развивается анафилаксия — тяжелая реакция, которая требует экстренной медицинской помощи.

Аллерголог Оксана Шабалина в комментарии специально для 5-tv.ru объяснила, что особое внимание своему рациону следует уделять людям с аллергическими заболеваниями.

Речь идет о перекрестных реакциях. Они возникают, когда иммунная система распознает похожие белки в разных веществах. Например, человек с чувствительностью к определенной пыльце может реагировать на некоторые фрукты, овощи и орехи.

Есть и другой механизм. По словам Оксаны Шабалиной, отдельные продукты способны провоцировать высвобождение гистамина. К этой группе относятся орехи, мед, цитрусовые и шоколад.

«Ну и отдельно, конечно, тогда может быть аллергия на так называемую пищу-гистаминолибераторы, и орехи как раз относятся к гистаминолибераторам, как и мед, цитрусовые, шоколад», — отметила аллерголог.

При этом наличие пыльцевой аллергии не означает, что человеку обязательно придется отказаться от всех перечисленных продуктов. Значение имеют индивидуальная чувствительность и результаты обследования.

Какие орехи и морепродукты могут вызвать тяжелую реакцию

Орехи входят в число известных пищевых аллергенов. Реакцию могут вызывать арахис, фундук, миндаль, грецкие орехи, кешью и другие разновидности. Опасность заключается не только в употреблении продукта в чистом виде. Орехи могут присутствовать в десертах, соусах, выпечке и готовых блюдах.

Еще одна распространенная группа потенциальных аллергенов — морепродукты. Креветки, крабы, омары и другие ракообразные способны провоцировать тяжелые реакции у людей с соответствующей чувствительностью.

«Морепродукты являются перекрестными для тех пациентов, у кого аллергия на пыль, на клеща пылевого, а растительные аллергены и пищевые продукты растительного происхождения часто являются перекрёстной пищевой реакцией именно на пыльцу, которая есть уже чувствительность у пациентов», — пояснила Шабалина.

В числе других распространенных пищевых аллергенов специалисты называют рыбу, молоко, яйца, кунжут и некоторые бобовые. Реакцию способен вызвать практически любой продукт, если у человека есть индивидуальная чувствительность.

При этом важно различать пищевую аллергию и пищевую непереносимость. Последняя может сопровождаться дискомфортом, вздутием живота и другими неприятными симптомами, но не связана с таким же механизмом реакции иммунной системы. Анафилаксия же представляет непосредственную угрозу жизни.

Как организм предупреждает об опасности

Пищевая аллергия может проявиться достаточно быстро. Первые признаки иногда возникают уже через несколько минут после еды. Важно не пропустить момент, когда обычное недомогание начинает перерастать в тяжелую реакцию.

«Эти реакции, они быстрые очень, в течение от пяти до 20 минут может быть сильный отек, поэтому реакции развиваются стремительно. Чаще всего это отек губы, отек в ротовой полости, слизистой, затрудненное дыхание, боль в животе. Заложенность носа, чаще всего такие симптомы», — рассказала Оксана Шабалина.

Среди других возможных проявлений — крапивница, зуд, отечность лица, головокружение, слабость и резкое ухудшение самочувствия. При тяжелой анафилаксии может снижаться артериальное давление, нарушаться кровообращение и возникать потеря сознания.

Особенно опасны отек языка или горла, затрудненное дыхание, осиплость голоса, выраженное головокружение и обморок. Такие симптомы требуют немедленного вызова скорой помощи.

Аллерголог подчеркнула, что чаще всего у взрослых пациентов уже есть определенные предпосылки для подобных реакций.

«Чаще всего у пациента уже есть какой-то аллергологический анамнез, уже мы о взрослом пациенте говорим, то у него, если покопаться в анамнезе, наверняка какие-то аллергические реакции уже были: либо на другие орехи, либо на пыльцу», — отметила специалист.

Мускатный орех: почему нельзя экспериментировать с количеством

Отдельного внимания заслуживает история туристки на Бали. Мускатный орех широко используют в кулинарии. Его добавляют в выпечку, напитки, мясные блюда и соусы. В небольших количествах он служит ароматной приправой. Но употребление большого количества специи может привести к интоксикации.

В мускатном орехе содержатся природные вещества, в том числе миристицин. При чрезмерном употреблении они способны оказывать токсическое воздействие на организм. Среди возможных последствий — тошнота, головокружение, спутанность сознания и другие нарушения работы нервной системы.

Американская служба Poison Control предупреждает, что мускатный орех может быть опасен при употреблении в больших количествах. Описаны случаи выраженной сонливости и нарушений сознания после намеренного употребления значительного количества специи.

При этом нельзя автоматически связывать состояние российской туристки именно с отравлением мускатным орехом. Для установления причины необходимы медицинские данные.

Какие грибы могут привести к тяжелому отравлению

Еще одна серьезная опасность — дикорастущие грибы. Некоторые ядовитые виды внешне напоминают съедобные. Поэтому даже опытные любители тихой охоты не всегда способны отличить опасный гриб от съедобного по внешнему виду.

Особенно опасны грибы, содержащие аматоксины. Эти вещества способны повреждать печень и другие внутренние органы. При тяжелом отравлении развивается печеночная недостаточность, которая может привести к смерти.

Сложность заключается и в том, что первые симптомы не всегда появляются сразу. Человек может почувствовать себя плохо спустя несколько часов после еды, когда токсичные вещества уже начали воздействовать на организм.

Рыба фугу и другие опасные деликатесы

Некоторые продукты становятся угрозой из-за содержащихся в них природных ядов. Один из наиболее известных примеров — японская рыба фугу.

Опасность представляет тетродотоксин — сильнодействующий яд, который может находиться во внутренних органах рыбы. При попадании в организм он нарушает работу нервной системы. Среди симптомов отравления — онемение, покалывание, затруднение речи и глотания, мышечная слабость и паралич. В тяжелых случаях возможна смерть.

Особенность этого отравления в том, что человек может постепенно терять способность нормально двигаться и дышать. При этом на определенных этапах сознание может сохраняться.

Домашние консервы: скрытая опасность в банке

Не всегда причиной тяжелого отравления становится экзотическая еда. Опасность может скрываться и в привычных домашних заготовках.

Речь идет о ботулизме — тяжелом заболевании, которое вызывает ботулотоксин. Его вырабатывают бактерии Clostridium botulinum при определенных условиях. Токсин поражает нервную систему и способен вызвать мышечный и дыхательный паралич.

Источником заражения могут стать неправильно приготовленные или хранившиеся домашние консервы, маринованные овощи, грибы, мясные и рыбные заготовки. Особую осторожность необходимо соблюдать при домашнем консервировании продуктов с низкой кислотностью.

Всемирная организация здравоохранения относит пищевой ботулизм к редким, но потенциально смертельным заболеваниям. Среди характерных признаков — нарушение зрения, затруднение глотания и речи, мышечная слабость. При прогрессировании болезни может развиться паралич дыхательной мускулатуры.

Что делать, если после еды стало плохо

При подозрении на пищевую аллергию или отравление важно не пытаться самостоятельно определить причину ухудшения состояния. Симптомы разных заболеваний могут быть похожи, а время в некоторых случаях имеет решающее значение.

Оксана Шабалина отметила, что людям с аллергическими заболеваниями следует заранее выяснить, какие продукты могут спровоцировать у них реакцию. Для этого существуют кожные аллергопробы и лабораторные исследования крови, в том числе определение специфических иммуноглобулинов класса Е.

«Таких пациентам вообще пациентам, которые страдают какой-либо аллергической реакцией в своей стране, прежде чем путешествовать или пробовать экзотические блюда, лучше все-таки знать четко, на что может быть аллергическая реакция», — подчеркнула аллерголог.

Специалист также посоветовала заранее готовиться к путешествиям и учитывать индивидуальные ограничения в питании.

«Заблаговременно лучше готовиться, знать список своих врагов заранее», — именно так эксперт описала продукты, которые способны вызвать нежелательную реакцию организма.

В аптечке путешественника, по словам Оксаны Шабалиной, должны быть антигистаминные препараты. Однако рассчитывать только на них при тяжелой аллергии нельзя.

Медицинские рекомендации также предусматривают использование адреналина при анафилаксии. Если человеку ранее назначили автоинъектор адреналина, его необходимо применить при признаках тяжелой реакции и немедленно вызвать скорую помощь.

Как обезопасить себя во время путешествия

Знакомство с местной кухней — одна из составляющих отдыха за границей. Но желание попробовать необычное блюдо не должно становиться поводом для неоправданного риска.

Людям с установленной пищевой аллергией важно заранее уточнять состав блюд. В ресторанах следует сообщать персоналу об ограничениях и отдельно спрашивать о соусах, приправах и возможных следах аллергенов. Даже небольшое количество опасного для конкретного человека компонента может вызвать реакцию.

Тем, кто планирует попробовать незнакомые продукты, стоит выяснить, как они приготовлены и безопасны ли для употребления. Особенно это касается экзотических рыб, растений, корнеплодов и традиционных ферментированных блюд.

Оксана Шабалина советует не откладывать обследование, если аллергические реакции уже возникали раньше. Современная диагностика позволяет выявить чувствительность к определенным аллергенам и подготовиться к возможным рискам.

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